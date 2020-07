Tja, die Zeit, in der ausschließlich die Schmetterlinge im Bauch das Sagen haben, geht auch bei einer Daniela Katzenberger und einem Lucas Cordalis irgendwann vorbei. Erst recht, wenn ein Kind wie Töchterchen Sophia ins Spiel kommt. Das hat auch Einfluss auf das Sexleben, wie die "Katze" nun verrät.

Mehr als sechs Jahre sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis nun schon liiert. Und auch die Hochzeit liegt bereits rund vier Jahre zurück. Ganz zu schweigen von der Geburt der gemeinsamen Tochter Sophia. Sie kam im August 2015 zur Welt.

Auch wenn Katzenberger und der Sohn von Costa Cordalis eine ansonsten rundum glückliche Ehe führen sollten - der Zahn der Zeit nagt auch bei ihrer Beziehung an manchen Stellen. Das offenbart die 33-Jährige jetzt unumwunden in einem Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

"Sex wird doch oft weniger, wenn man so lange zusammen ist und dann auch ein Kind hat. Bei Lucas und mir geht manchmal wochenlang gar nichts", räumt Katzenberger ein, ohne groß um den Brei herum zu reden. Schuld an der Flaute im Bett sei jedoch nicht nur der Gewöhnungseffekt. Vielmehr gebe es auch ein ganz schnödes Zeitproblem. "Wenn Lucas Sex haben will, dann müssen wir dafür einen Termin machen - wie beim Zahnarzt. So funktioniert es am besten, weil wir beide immer so viel zu tun haben", sagt Katzenberger.

Familienplanung abgeschlossen

Ein zwingender Sachgrund für den Austausch von Körperflüssigkeiten liegt aktuell bei dem Promi-Paar jedoch ohnehin nicht vor. So verriet Katzenberger in den vergangenen Tagen in mehreren Interviews bereits, dass ihre Familienplanung erst einmal abgeschlossen sei. Der Versuch, noch ein zweites Kind zu bekommen, habe trotz einer längeren Phase mit "Sex nach Terminplan" nicht geklappt. "Und irgendwann hab ich dann gesagt: Ich will vielleicht gar kein zweites Kind mehr", so Katzenberger in der "Bild am Sonntag".

Muss man sich nun Sorgen um das Liebesleben der "Katze" machen? Wohl eher nicht. Schließlich plaudert sie in der "Bild"-Zeitung auch noch ein Geheimnis aus, wie es dann hin und wieder doch noch zur intensiven Kissenschlacht mit ihrem Lucas kommt: "Wenn ich Lust auf Sex habe, dann räume ich nackt die Spülmaschine aus, das ist der Lockruf!"