2018 geht für Jens und Danni Büchner mit der Eröffnung der "Faneteria" auf Mallorca ein Traum in Erfüllung. Noch im selben Jahr stirbt Jens Büchner, 2020 bereitet die Corona-Krise dem Café ernsthafte Probleme. Nun steht fest, dass das Lokal nicht mehr öffnen wird.

Vielen Lokalen geht es aufgrund der Corona-Krise gerade äußerst schlecht. Auch auf Mallorca, wo Restaurants und Bars seit Monaten geschlossen sind, greift die Armut um sich. Nun hat es dort die "Faneteria" in Cala Millor erwischt, den Laden, den der verstorbene Mallorca-Star Jens Büchner gemeinsam mit seiner Ehefrau Danni und einem befreundeten Paar im März 2018 eröffnete.

Schon im vergangenen Jahr hatte Danni Büchner mitgeteilt, dass das Café eine Zwangspause einlegen müsse. Nun postet sie eine Reihe von Erinnerungsfotos aus besseren Tagen. "Jeder Anfang endet irgendwann … doch manchmal viel zu schnell. Ich bin froh, dass es meiner Familie, meinen Freunden und mir gut geht - ich hoffe bei euch auch", beginnt sie ihren Text, den sie mit zahlreichen Herz-Emojis begleitet. "Leider muss ich euch mitteilen, dass auch uns die Corona-Krise erwischt hat und wir nach drei wundervollen Saisons heute Abschied nehmen müssen."

Schuld sind Umstände und Vermieter

Die 43-jährige Witwe fügt hinzu, dass es zwar keinerlei Diskussionen mit ihren Geschäftspartnern und Freunden gegeben habe und man gerade den Auszug plane. Neben den allgemeinen Umständen habe ihnen aber der Vermieter zusätzlich noch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mehr dazu erfahren dann bald die Zuschauer der Vox-Show "Goodbye Deutschland", die damals schon die Auswanderung von Jens Büchner nach Mallorca begleitete und nun auch das Ende seines Lebenstraums filmt.

Jens und Danni Büchner waren seit 2015 liiert, heirateten 2017 und bekamen drei gemeinsame Kinder. Das Paar nahm 2018 an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil, ehe der ehemalige Dschungelcamper wenige Monate später im Alter von nur 49 Jahren recht plötzlich an Lungenkrebs verstarb. Danni Büchner blieb auf Mallorca, nahm 2020 ebenfalls am Dschungelcamp teil und ist seit November 2020 nun mit Reality-TV-Star Ennesto Monté zusammen.