Sollen dafür sorgen, dass sich die Kinos wieder füllen: Daniel Radcliffe in "Guns Akimbo" und Dakota Johnson in "L.A. Love Songs - Der Sound eines Lebens".

Bis nach der Corona-Krise auch in den Kinos mal wieder so etwas wie Normalität herrschen wird, dürfte noch einige Zeit vergehen. Aber immerhin: Die Planungen für die erste Zeit, in der man Filme wieder auf der Leinwand sehen kann, stehen. Für mehrere Streifen gibt es Ende Juni und Anfang Juli konkrete Starttermine.

Das Fundament, auf dem der geplante Neustart der Kinosaison 2020 fußt, ist zweifellos fragil. Viele Fragen sind offen: Wie realistisch lassen sich auf dem Papier geplante Sicherheitsmaßnahmen umsetzen? Droht den Zuschauern ein Spießroutenlauf mit Mundschutz vorbei an Sicherheitswarnungen und Absperrbändern? Wie hoch wird die Nachfrage des Publikums angesichts der weiter andauernden Unsicherheiten überhaupt sein?

Wohl auch angesichts dieser Fragen halten sich die großen Hollywood-Produktionen im Juni noch vornehmlich zurück. Stattdessen loten kleinere Streifen vorsichtig die Wassertiefe am Corona-gebeutelten Kinomarkt aus. Das mag vielleicht nicht die dankbarste Aufgabe sein. Zugleich ergeben sich daraus aber auch ungeahnte Chancen für Werke aus der zweiten Reihe.

"The High Note", 26. Juni

Auch im Juni ist zunächst Geduld gefragt, wenn es um Spielfilme geht. Vor allem Dokumentationen oder ausländische Indieproduktionen bestimmen die ersten Wochen. Am 26. Juni meldet sich jedoch in Person von Dakota Johnson auch Hollywood zurück. In "The High Note" verkörpert sie Maggie Sherwood, die als überarbeitete Assistentin der weltberühmten Sängerin Grace Davis (Tracee Ellis Ross) von einer Karriere als Musikproduzentin träumt. Und siehe da: Unverhofft bietet sich ihr eines Tages tatsächlich die Möglichkeit, ihren Kindheitstraum in die Realität umzusetzen.

"Guns Akimbo", 25. Juni

Ungleich rabiater wird es im Actionstreifen "Guns Akimbo" mit "Harry Potter"-Star Daniel Radcliffe: Der erfolglose Videospielentwickler Miles (Radcliffe) landet darin zufällig auf der Seite von "Skizm", einem im Darknet live übertragenen Actionspiel, bei dem die Teilnehmer zu tödlichen Deathmatches antreten. Miles wird zum unfreiwilligen Mitspieler von "Skizm", bekommt eine automatische Waffe in jede Hand geschraubt und muss gegen die unbesiegbare Kampfmaschine Nix (Samara Weaving) antreten. Doch statt zu kämpfen, tritt Miles lieber die Flucht an. Erst als seine Ex-Freundin Nova (Natasha Liu Bordizzo) entführt wird, ist ER gezwungen, sich dem Kampf auf Leben und Tod zu stellen.

"Der Fall Richard Jewell", voraussichtlich 2. Juli

So richtig startet das Kinogeschäft - wenn alles nach Plan verläuft - dann ab Juli, etwa mit "Der Fall Richard Jewell". Der neue Film der unlängst 90 Jahre alt gewordenen Kinolegende Clint Eastwood basiert auf wahren Begebenheiten. Im Zentrum der Handlung steht der Wachmann Richard Jewell. Er meldet den Fund einer Bombe während der Olympischen Spiele 1996 in Atlanta. Seine Schilderung macht ihn zum Helden, denn sein schnelles Handeln hat unzählige Leben gerettet. Aber nur wenige Tage später nimmt sein Leben eine komplette Wendung: Der Möchtegern-Gesetzeshüter wird zum Hauptverdächtigen des FBI, gleichermaßen diffamiert durch die Presse und die Öffentlichkeit. Unerschütterlich an seiner Unschuld festhaltend, sucht Jewell Hilfe bei dem unabhängigen Anti-Establishment-Anwalt Watson Bryant.

"Siberia", 2. Juli

Clint (Willem Dafoe) ist ein vom Leben gezeichneter Mann. Um endlich seinen inneren Frieden zu finden, hat er sich in eine einsame Hütte in den verschneiten Bergen zurückgezogen. Dort betreibt er ein kleines Café, in das sich nur selten Reisende oder Einheimische verirren. Aber selbst in der Abgeschiedenheit findet Clint keine Ruhe. Eines schicksalhaften Abends bricht er mit seinem Hundeschlitten auf, getrieben von der Hoffnung, sein wahres Ich zu finden. Eine Reise durch seine Träume, Erinnerungen und Fantasien beginnt.

"Suicide Tourist - Es gibt kein Entkommen", 2. Juli

Als der Versicherungsagent Max ("Game of Thrones"-Star Nikolaj Coster-Waldau) beginnt, im Fall des verschwundenen Arthurs zu ermitteln, führt ihn seine Recherche auf die Spur des mysteriösen Aurora Hotels - ein Luxushotel, das mit geplanten und betreuten Suiziden wirbt. Getrieben durch die Ermittlungen und seine eigene Existenzkrise entschließt sich Max, das Hotel aufzusuchen. Ihm offenbart sich eine verstörende Wahrheit, die ihn dazu führt, sein Leben, den Tod und seine eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit infrage zu stellen. Doch einmal eingecheckt im Aurora Hotel, gibt es kein Zurück mehr.