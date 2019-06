Sie wollten doch nur mal schnell aus dem Fenster gucken - doch die scheinbar unschuldige Aktion ging für Ivanka Trump und ihren Gatten Jared Kushner gewaltig nach hinten los. Ein Foto der beiden wird online zum Gegenstand fieser Witzeleien.

Der Schuss ging nach hinten los. Das Netz hat seinen Spaß mit einem Foto von Ivanka Trump und Jared Kushner - und zwar ausgerechnet mit einem, das Ivanka Trump selbst gepostet hat. Die Tochter von US-Präsident Donald Trump wollte ihre Twitter-Follower nur mal von sich hören lassen. Derzeit weilt sie mit ihrer gesamten Familie in Großbritannien, wo die verschiedenen Angehörigen Royals und Politikern die Hand schütteln.

"Ich freue mich auf einen weiteren großartigen Tag in London", schrieb die 37-jährige Trump auf Twitter und postete dazu ein Foto, das sie an der Seite ihres Mannes Kushner zeigt. Beide stehen hinter einem Fenster, eingerahmt von weißem Vorhangstoff. Ihre Blicke schweifen in die Ferne. Trump hielt das offenbar für ein gutes Foto, doch online wird das Bild zum Gegenstand diverser Witze. Die Twitter-Gemeinde erinnert die Aufnahme an Horrorfilme wie "Shining", "Das Omen" und "Blumen der Nacht".

"Die gruseligen Zwillinge aus 'Shining'"

"Ich wusste nicht, dass die 'Shining' neu verfilmen", schrieb eine Nutzerin auf Twitter zu dem Foto. Und ein anderer scherzte auf ähnliche Weise: "Ich freue mich sehr, Stanley Kubricks lange vergessenes Meisterwerk zu sehen, 'Dimming'." (Zu deutsch so viel wie "schummrig" oder "düster.)

"Ich sehe, die gruseligen Zwillinge aus 'Shining' haben eine erwachsene Neuauflage erhalten", heißt es außerdem. Und verschiedene Nutzer antworteten auf Trumps Post schlicht mit einem Foto der Original-Zwillinge aus "Shining".

Doch auch andere Filme wurden von den eifrigen Online-Kommentatoren zitiert. "Jared und Ivanka sehen aus wie die Kindergeister aus 'The Others'", merkt jemand an. Und jemand anderes schreibt: "Der neue 'Das Omen'-Film sieht abgefahren aus."

Das Ivanka Trump mit diesem Feedback gerechnet hat, darf bezweifelt werden. Das Internet ist nun jedenfalls um ein Meme reicher.