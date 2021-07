Diesen Sommer soll wieder so richtig gefeiert werden, wenn es nach Ex-Präsident Barack Obama geht. Das ehemalige Staatsoberhaupt der USA hat wie jedes Jahr eine Playlist mit seinen Lieblings-Hits für den Sommer veröffentlicht und die ist wirklich gut durchmischt und überrascht mit einigen Newcomern.

Seit 2015 veröffentlicht Barack Obama jedes Jahr Listen mit seinen Lieblingsbüchern, Lieblingsfilmen und Lieblingssongs. Auch in diesem Jahr bleibt der ehemalige US-Präsident dieser Tradition treu und gibt auf seinem Twitter Account seine persönliche Sommer-Playlist preis.

Diesen Sommer gibt es viel zu feiern, da sich die Familien und Freunde endlich wieder persönlich begegnen können, schreibt Obama zu seinem Post auf Twitter. Seine Playlist beschreibt er als eine Mischung aus alten und neuen Songs, etablierten Namen und aufstrebenden Künstlern und "einer ganzen Menge dazwischen".

Obamas Auswahl beweist einmal mehr seinen vielfältigen Geschmack. So finden sich in der Liste seiner Lieblingssongs für den Sommer 2021 nicht nur Klassiker von den Rolling Stones, Bob Dylan und Stevie Wonder, der 59-Jährige mag auch Hip-Hop. Dementsprechend haben es unter anderem auch Rihanna, Drake und Jay-Z in seine Favoriten-Liste geschafft.

Wer noch auf der Suche nach guten Büchern ist, wird in der zwei Tage zuvor erschienenen Liste seiner Lieblingsbücher sicher fündig. Darunter sind Werke von David Diop, Elizabeth Kolbert oder Katie Kitamura. Eine Liste mit Obamas Lieblingsfilmen steht allerdings noch aus.