Das TVNOW-Format "Prince Charming" hat bereits mehrfach Geschichte geschrieben. Zum einen als erste schwule Datingshow Deutschlands. Zum anderen als erstes Kuppelformat, das mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde. Jetzt geht die Sendung in eine neue Runde - mit diesem Traumprinzen.

Rund sieben Monate ist es her, dass "Prince Charming" Nicolas Puschmann in Lars Tönsfeuerborn sein Herzblatt gefunden hat. Und das Happy End der ersten schwulen Datingshow überhaupt, die bei TVNOW Premiere feierte und später bei Vox auch über die guten alten Fernsehbildschirme flimmerte, dauert an. Schließlich sind Ihre Durchlaucht und dessen Liebesanwärter der Wahl noch immer zusammen.

Die beiden zogen nicht nur zusammen in eine Wohnung in Düsseldorf. Seit Kurzem machen sie auch als Podcaster gemeinsame Sache. Seit Juni befassen sie sich unter dem Motto "Ausdauersport Liebe" mit allen Fragen rund um die sprichwörtlichen Schmetterlinge im Bauch.

Ein Paar ist also gefunden. Da wird es doch höchste Zeit, die nächste Runde in der Dating-Arena einzuläuten. Erst recht, da "Prince Charming" auch beim kritischen Fachpublikum auf große Anerkennung stieß. Schließlich wurde das Format mit dem Grimme-Preis in der Kategorie "Unterhaltung" ausgezeichnet.

"Ich freue mich unnormal"

Und so steht er nun fest, der Mann, der in die großen Fußstapfen von Prinz Puschmann treten wird. Sein Name: Alexander Schäfer. Der 29-Jährige aus Frankfurt am Main ist der neue "Prince Charming", der demnächst in der Kuppelshow auf die Suche nach seinem Mister Right gehen wird.

"Ich kann es selbst kaum glauben und ich würde lügen, wenn ich sage: 'Ich bin nicht aufgeregt'", verrät der Marketing-Manager jetzt schon mal und bringt zugleich seine Vorfreude zum Ausdruck: "Ich freue mich unnormal auf den Moment, in dem es endlich losgeht. Ich bin super gespannt darauf, wer dort in der Villa auf mich wartet, wie wir uns begegnen."

Alexander hofft, den "Mann fürs Leben" in der Show zu finden. 20 potenzielle Kandidaten stehen ihm dafür demnächst zur Auswahl. Einen genauen Sendetermin gibt es zwar noch nicht. Klar ist jedoch, dass die zweite Staffel von "Prince Charming" noch in diesem Jahr zu sehen sein soll.