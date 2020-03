Die Macher des schwulen Datingformats "Prince Charming" dürfen sich über eine der begehrtesten Auszeichnungen der deutschen TV-Landschaft freuen. Das TVNOW-Original konnte die Grimme-Jury voll überzeugen.

Die erste Staffel von "Prince Charming" lief bei den Abonnenten des Videoportals TVNOW mit großem Erfolg. Mit so großem Erfolg, dass das Datingformat mit homosexuellen Männern nicht nur im Frühjahr bei Vox noch einmal für alle kostenlos ausgestrahlt wird, sondern nun sogar den renommierten Grimme-Preis einheimsen konnte.

Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann kuscheln.

In der Show buhlten 21 Männer um die Gunst von "Prince Charming", namentlich Nicolas Puschmann, was zu allerlei amüsanten und emotionalen Verwicklungen führte. Es war der erste Versuch der Mediengruppe RTL, ein Format, wie es ähnliche bislang nur für Heterosexuelle gab, auch für Homosexuelle zu etablieren. "Der glänzend ausgewählte Cast vermittelt echte Vielfalt. Dazu kommt, dass den Protagonisten der nötige Raum gegeben wird, um Botschaften für mehr Toleranz in die Welt zu schicken; ernsthaft und unterhaltsam zugleich", heißt es in der Begründung der Jury.

Zweite Staffel kommt

Auch bei den Zuschauern kam das gut an, und so wurde eine zweite Staffel bereits bestätigt. Mit dem Grimme-Preis gibt es nun noch mal ein ganz besondere Auszeichnung dazu. Am 27. März dürfen sich die Verantwortlichen der Show den begehrten Preis im nordrhein-westfälischen Marl abholen.

Ebenfalls bedacht wurden unter anderem die Dokumentarfilme "Dark Eden" und "SeaWatch3", sowie die Reportage "Die Unerhörten - Über den Landtagswahlkampf in der Prignitz". Auch "Joko & Klaas LIVE - 15 Minuten" wurde prämiert. In der Viertelstunde Sendezeit, die Joko und Klaas in einem Spiel gegen ihren Sender ProSieben gewonnen hatten, kamen Pia Klemp Platz, Kapitänin auf dem beschlagnahmten Rettungsschiff "Iuventa 10", der Berliner Obdachlosenhelfer Dieter Puhl und Aktivistin und Initiatorin des Gegen-Rechts-Festivals "Jamel rockt den Förster" Birgit Lohmeyer zu Wort.

"Prince Charming" ist jederzeit bei TVNOW abrufbar.