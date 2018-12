Es ist Instagram-offiziell: Brooklyn Beckham hat eine neue Freundin. Die ist Model und entsprechend ein echter Hingucker.

Volle Lippen, wilde Augenbrauen - Brooklyn Beckham hat sich eine echte Schönheit geangelt. Hanna Cross ist 21 Jahre alt, Model von Beruf und seit kurzer Zeit ganz offiziell in einer Beziehung, die die Paparazzi interessieren dürfte. Schließlich ist Brooklyn Beckham nicht irgendwer, sondern - der Nachname verrät den 19-Jährigen bereits - der Sohn von Fußballstar David Beckham und seiner Designer-Ehefrau Victoria.

Via Instagram machten die beiden jung Promis ihre Beziehung jüngst offiziell. Die Fotos hatten sie bei Sonnenuntergang mit Blick auf Los Angeles geschossen. Sie entschied sich für die Schmusevariante, er für lässige Partner-Pose mit Victory-Zeichen. Sowohl Beckham als auch Cross kommentierten ihren jeweiligen Post mit einem roten Herz-Emoji.

Nicht nur privat, sondern auch beruflich könnte das neue Paar übrigens ein gutes Team abgeben. Schließlich ist der junge Beckham Fotograf. Bis Fans allerdings in den Genuss eines entsprechenden Shootings kommen, müssen sie sich mit Cross bisheriger Arbeit als Model begnügen. Doch auch die kann sich durchaus sehen lassen.

Die Ex knutscht auch neu

Brooklyn Beckham war zuletzt mit der Schauspielerin Chloe Grace Moretz liiert. Das Paar trennte sich Anfang des Jahres. Wenig später wurde Beckham knutschend mit Model Lexi Wood fotografiert. Moretz wollte sich damals nicht dazu äußern, gab jedoch gegenüber "The Sunday Times Magazine" an, sie sei ohnehin kein Fan öffentlich zur Schau gestellter Körperlichkeiten. "Ich persönlich will nicht lauter Leute beim Rummachen sehen, sobald ich mein Handy in die Hand nehme", sagte sie damals.

Offenbar hat sie ihre Meinung dahingehend jedenfalls minimal angepasst. Vor wenigen Tagen wurde Moretz knutschend mit dem Playboy-Model Kate Harrison abgelichtet. Paparazzi erwischten die beiden nach einem Abendessen in Malibu, einem beliebten Stadtteil von Los Angeles.