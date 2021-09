Spätestens seit Heidi Klum und Tom Kaulitz wissen wir, dass die Liebe nahezu überall hinfallen kann. Auch zwischen Angelina Jolie und The Weeknd? Jedenfalls werden die Schauspielerin und der Sänger gemeinsam beim Essen gesichtet. Und das nicht zum ersten Mal.

Es ist keine Meldung, die nur auf wilden Gerüchten beruht - getreu dem Motto: Ein angeblicher Insider sagt unter Berufung auf die Nichte eines Augenzeugen irgendwas. Nein, es gibt Fotos. Diese liegen unter anderem der "Daily Mail" vor. Und auf ihnen ist zu sehen, wie Angelina Jolie und The Weeknd gemeinsam ein Lokal im kalifornischen Santa Monica verlassen.

Bei der Gaststätte handelt es sich der britischen Zeitung zufolge um "Giorgio Baldi", ein italienisches, familiengeführtes und romantisches Luxus-Restaurant. Zweieinhalb Stunden hätten die Schauspielerin und der Sänger dort in einem Separee verbracht, um gemeinsam zu Abend zu essen, heißt es.

Angekommen seien die beiden noch getrennt, berichtet "Daily Mail". So sei Angelina Jolie um kurz nach 20 Uhr dabei gesichtet worden, wie sie das Restaurant alleine betreten habe. Gegangen seien sie und The Weeknd dann aber zu zweit. Und nicht nur das: Sie seien auch zusammen in seinem schwarzen SUV davon gerauscht.

Ungewöhnliches Paar

Verbindet die beiden also womöglich mehr als nur Freundschaft? Diese Spekulationen kochen nun nicht ganz ohne Grund hoch. Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass sich Jolie und The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, getroffen haben. Bereits im Juli wurden sie bei einem gemeinsamen Essen ertappt - ebenfalls im "Giorgio Baldi". Zudem sah man sie im selben Monat beide beim Besuch eines Konzerts in Los Angeles.

Auf den ersten Blick wären Jolie und The Weeknd sicher ein eher ungewöhnliches Paar - und das nicht nur wegen des Altersunterschieds, sie 46, er 31. Die Schauspielerin und ehemalige "Lara Croft"-Darstellerin hat schließlich auch schon eine recht bewegte Biografie hinter sich und ist Mutter von sechs Kindern. Er hingegen ist aktueller Charts-Stürmer und blickt lediglich auf ein paar gescheiterte Beziehungen zurück, zum Beispiel mit Model Bella Hadid und Popstar-Kollegin Selena Gomez.

Was sie jedoch eint, ist, dass sie beide Single sind. The Weeknds letztes Liebes-Intermezzo mit On-Off-Freundin Hadid endete vor rund zwei Jahren. Bei Jolie ist es inzwischen sogar fünf Jahre her, seit sie von Brad Pitt die Scheidung eingereicht hat. Mit ihm zofft sie sich seither eigentlich nur noch um das Sorgerecht und das gemeinsame Anwesen in Frankreich. Weshalb also sollte zwischen ihr und The Weeknd nichts gehen?