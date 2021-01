Einst galten sie als Traumpaar, aber nach elf Ehejahren ließen sich Courteney Cox und David Arquette 2013 scheiden. Zwar verstehen sie sich heute wieder gut. Doch dafür, wie schwer die Zeit für die gemeinsame Tochter Coco gewesen sein muss, entschuldigt sich der 49-Jährige nun.

Elf Jahre waren die US-Schauspieler Courteney Cox und David Arquette verheiratet, als sie im Oktober 2010 ihre Trennung bekannt gaben. Nach vielen gescheiterten Versuchen, die Beziehung zu retten, reichten sie 2013 endgültig die Scheidung ein. Und obwohl ihr Ehe-Aus als eine der friedvollsten Trennungen in Hollywood gilt und sich das Ex-Paar stets verbunden geblieben ist, stellt eine Scheidung immer eine Belastung für Kinder dar.

Das weiß auch David Arquette. Im Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" antwortete der 49-Jährige nun deshalb auf die Frage, bei wem er sich "am ehesten entschuldigen würde und warum": "Bei meiner Tochter Coco, weil Scheidungen so schwierig sind." Er und Cox hätten sich für die damals Sechsjährige zusammenraufen müssen. Heute hätten Cox und er zwar "eine wirklich gute Beziehung". Es sei jedoch die heutige Teenagerin gewesen, wegen der sie zunächst "viel kommunizierten", verriet er dem "People"-Magazin einst.

"Will nicht deine Mutter sein"

Cox habe seine seltsamen Mätzchen nicht mehr ertragen, erklärte der trockene Alkoholiker den Grund für die Scheidung. "Sie sagte zu mir: 'Ich will nicht mehr deine Mutter sein'. Und das schätze ich an ihr. Sie hat nicht gesagt: 'Tu das nicht.' Sie wollte einfach nicht mehr nörgeln."

Courteney Cox und David Arquette lernten sich 1996 am Set des Films "Scream" kennen, 1999 folgte die Hochzeit. Für die fünfte Fortsetzung des Horrorstreifens, der 2022 erscheinen soll, standen die beiden nun wieder gemeinsam vor der Kamera. "Entertainment Tonight" verriet Cox kürzlich, dass sie sich auf die Dreharbeiten mit ihrem Ex gefreut habe. "David und ich lieben uns so sehr und wir verstehen uns so gut." Sie seien "sehr eng befreundet", bestätigte sie Arquettes frühere Aussagen.

Mittlerweile sind sowohl Cox als auch Arquette, die eine gemeinsame Produktionsfirma haben und oft miteinander arbeiten, wieder glücklich vergeben. Kurz nach ihrer skandalfreien Scheidung im Jahr 2013 begann der "Friends"-Star eine Beziehung mit Johnny McDaid, dem Frontmann der britischen Band Snow Patrol. Im Juni 2014 gab das Paar seine Verlobung bekannt, nur um sie wenige Monate später wieder abzublasen. Sie sind jedoch weiterhin liiert. Arquette ist seit 2015 mit der Journalistin Christina McLarty verheiratet.