Was soll das denn? Das fragen sich die Angestellten eines Yoga-Studios, als Ex-Basketballprofi Dennis Rodman und drei Begleiter in ihren Laden einfallen. Die vier verhalten sich nämlich nicht nur seltsam, am Ende sind auch Waren im Wert von mehreren hundert Dollar futsch.

Dennis Rodman ist aus der Versenkung aufgetaucht. Nicht so schön ist allerdings mal wieder der Zusammenhang, in dem der ehemalige US-Basketball-Superstar in den US-Medien erscheint. Denn wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll er mit einigen Bekannten ein Sportstudio ausgeraubt haben.

Die äußerst seltsam anmutende Aktion wurde von einer Überwachungskamera festgehalten. Zu sehen ist Rodman, der mit drei weiteren Personen das Promi-Hot-Yoga-Studio "VIBES" in Newport Beach in Kalifornien betritt. Während Rodman versucht, die Angestellten abzulenken, beginnt eine seiner Begleiterinnen damit, Kleidungsstücke in ihre Tasche zu stopfen.

Rodmans Anwalt schweigt vorerst

Ein Mann aus der Clique versucht unterdessen, einen Kunstgegenstand aus Kristall im Wert von 2500 US-Dollar, etwa 2200 Euro, auf einer Sackkarre aus dem Shop befördern. Er beabsichtige, das Objekt zu kaufen, soll er gesagt haben, bevor er es vom Tresen nahm. Noch ehe die Angestellten reagieren können, rutscht ihm das Kristall aus den Armen und zerschellt am Boden. Dann versuchen Rodman und Co. den Laden zu verlassen, ohne für den Schaden oder die eingesteckten Kleidungsstücke im Wert von umgerechnet 450 Euro aufzukommen.

Laut den Angestellten des Studios sollen alle Beteiligten stark nach Alkohol gerochen haben. Der Anwalt des fünffachen NBA-Champions Rodman gab nur bekannt, dass man sich aktuell zur Sache nicht äußern wolle, dazu sei es noch zu früh.

Der 57-jährige Sportler war erst im März 2018 zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden, nachdem ihn die Polizei im Januar desselben Jahres wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet hatte. Mal wieder. Und auch sonst fällt der einst so schillernde Rodman häufiger durch fragwürdige Entscheidungen auf. So unterhält er unter anderem eine enge Freundschaft mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un.