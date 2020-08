Seite an Seite mit Dieter Bohlen Der Wendler zieht in die DSDS-Jury ein

Über ihn wird oft geurteilt, doch nun wird der "König des Popschlagers" selbst zum Richter. Michael Wendler sitzt in der kommenden Staffel in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" - und er richtet auch gleich einen besonderen Gruß an den "Poptitan".

Die Gerüchteküche brodelt schon lange, jetzt ist es raus: Schlagersänger Michael Wendler wird neuer Juror bei "Deutschland sucht den Superstar" 2021. Der "König des Popschlagers" und Reality-Star wird neben Dieter Bohlen, Mike Singer und einer weiteren Jurorin die Kandidaten der neuen Staffel bewerten.

Für den Wendler steigt bereits jetzt die Vorfreude. Musikalisch wendet er sich auch gleich an DSDS-Urgestein Bohlen. "Egal, du hattest mich nach dem ersten Hallo, Dieter!", sagte er in Anlehnung an seinen letzten großen Hit. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und ich bin sicher, dass wir alle sehr viel Spaß haben werden und tolle Talente finden!"

Mitte September starten die Aufzeichnungen der Jurycastings. Noch können sich Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 30 Jahren ganz einfach für die DSDS-Staffel 2021 bewerben. Entweder beim Online-Casting oder mit einem Video bei Instagram (#Superstar2021) oder aber persönlich bei einem der offenen Castings: Alle Infos und Termine finden Sie hier.

Zuvor wurde bereits Popsänger Mike Singer als neues Jury-Mitglied der RTL-Castingshow vorgestellt. Der 20-Jährige wird damit der jüngste Juror in der "DSDS"-Geschichte, wie der Sender am Donnerstag in Köln verkündete. "Trotz meines jungen Alters habe ich bereits sehr viele Erfahrungen in der Musikbranche, Social Media und in einer Castingshow sammeln können, die ich gerne weitergeben würde", erklärte Singer zu seiner Verpflichtung.

Der Offenburger mit russischen Wurzeln nahm schon 2013 an der Castingshow "The Voice Kids" teil. Vor allem über die sozialen Netzwerke hat er früh ein Millionenpublikum erreicht. Bei Instagram folgen ihm mehr als eine Million Menschen. Mittlerweile hat er mehrere Alben veröffentlicht.

Singer wird einen der vakanten Plätze neben "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen einnehmen. Vor einigen Tagen war bereits bekannt geworden, dass RTL - abgesehen von seinem Stamm-Juror - mit einer komplett neuen Jury in die nächste Staffel gehen wird. Nun ist nur noch eine weitere Stellen zu besetzen.