15 Staffeln Dschungelcamp hat es bereits gegeben. Aber einige haben aus ihnen offenbar nichts gelernt. "Der Checker vom Neckar" zum Beispiel. So lässt sich Cosimo Citiolo beim Einzug doch glatt beim Schmuggeln erwischen. Danach wird es für ihn unangenehm.

Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern. Heute Abend um 21.30 Uhr geht es bei RTL und auf RTL+ los. Für die Promis selbst hat das Abenteuer allerdings bereits begonnen - noch vor der ersten TV-Show von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" haben sie ihr Quartier am Lagerfeuer bezogen.

Bevor sie ins Camp einziehen durften, wurden sie aber selbstverständlich noch einmal gründlich überprüft. Dabei versuchte sich "Der Checker vom Neckar" alias Cosimo Citiolo als Schmuggler, wie RTL schon mal bekannt gab. Der 41-Jährige griff hierzu auf ein ganz besonderes Versteck zurück.

So versuchte Citiolo, Nahrungsmittel ins Camp zu schleusen. Einen Apfel und Käse packte er dabei einfach nur in seinen Rucksack, was für die ihn durchsuchenden Ranger natürlich keine allzu große Hürde darstellte. Für eine Banane überlegte sich der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Kandidat hingegen ein etwas einfallsreicheres Versteck - die steckte er vorne in seine Hose.

Von wegen "Checker"

Das Dschungelcamp im TV "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab Freitag, 13. Januar, 21.30 Uhr bei RTL und ist zudem auf RTL+ abrufbar.

Als wirklicher "Checker" erwies sich Citiolo aber auch damit nicht. Die Ranger kamen auch dem Bananen-Versteck rasch auf die Schliche. Der Möchtegern-Schmuggler musste daraufhin sogar die Hose herunter und eine dann doch ziemlich eindringliche Untersuchung über sich ergehen lassen.

Neben Citiolo greifen auch noch folgende Promis in den kommenden 16 Tagen nach der Dschungelkrone: Musiker und Daniela-Katzenberger-Gatte Lucas Cordalis, "Playboy"- und Reality-TV-Star Cecilia Asoro, Reality-TV-Macho Luigi "Gigi" Birofio, Youtube-Star und Influencerin Jolina Mennen, Radiomoderatorin Verena Kerth, Schauspielerin Jana URKRAFT Pallaske, Designerin und Fußball-Star-Frau Claudia Effenberg, Topmodel Papis Loveday, Model und "Germany's next Topmodel"-Zicke Tessa Bergmeier, "Ich will Spaß"-Sänger Markus Mörl und Visagistin Djamila Rowe. Ob auch Schauspieler Martin Semmelrogge mit von der Partie ist, erfahren die RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauer erst in der Sendung.

Erstmals wird Sonja Zietlow nach dem Abschied ihres Moderationskollegen Daniel Hartwich gemeinsam mit Jan Köppen die Show präsentieren. Nach einem einmaligen Abstecher nach Südafrika im vergangenen Jahr wird "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" dieses Jahr wieder in Australien produziert.