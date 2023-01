Für das TV-Publikum beginnt "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" erst am Freitag. Doch für die Promis startet das Abenteuer Dschungelcamp schon jetzt. Auch Luigi "Gigi" Birofio ist nach überstandener Corona-Erkrankung mit von der Partie. Und dann gibt es da noch eine Überraschungskandidatin.

Jetzt wird es ernst: Die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihre Hotelzimmer in Brisbane verlassen und sind auf dem Weg ins Dschungelcamp, wie RTL bestätigte.

Auch Lucas Cordalis postete ein Video auf seinem Instagram-Account, in dem er ausplaudert, dass das Abenteuer nun für ihn begonnen habe. "Hallo Freunde, wenn ihr das hier seht, bin ich entweder gerade auf dem Weg ins Dschungelcamp, oder bereits im Dschungelcamp", erklärt er. "Ja und ich freu mich jetzt einfach wahnsinnig auf ein riesiges und mega-emotionales Abenteuer, das mir wirklich wahnsinnig viel bedeutet", fügt der Sohn des ersten Dschungelkönigs Costa Cordalis hinzu.

Dem Instagram-Account von "Playboy"- und Reality-TV-Star Cecilia Asoro ist ebenfalls zu entnehmen, dass es bereits begonnen hat. Ihre Managerin Filiz Koc - die Schwester von Reality-TV-Star Yeliz Koc - hat Asoros Account übernommen, wie sie in einer Story erklärt: "Es ist so weit, Cecilia ist abgeholt worden, sie ist ins Camp eingezogen. Mein Name ist Filiz, ich werde in der Zeit jetzt ihren Account hier betreuen und werde euch immer auf den neuesten Stand bringen und hoffe natürlich, dass wir wundervolle Bilder von Cecilia zu sehen bekommen."

Auch Djamila Rowe ist dabei

Auch auf Bilder von Luigi "Gigi" Birofio können sich die Dschungel-Fans freuen. Er konnte seine Selbstisolation nach einem positiven Corona-Test beenden und wird nun definitiv an der RTL-Sendung teilnehmen. "Gigi Birofio ist wieder negativ und wird ins Dschungelcamp einziehen", teilte RTL mit.

Auch sie bringt Farbe in den Dschungel: Djamila Rowe. (Foto: RTL)

Überdies wartete der Sender mit einer Überraschung in Form einer weiteren Teilnehmerin auf. So wird auch Djamila Rowe ihre Sachen packen und ins Dschungelcamp ziehen. "Ja, nein, vielleicht? Nach vielen Tagen Bangen, Abwarten und Überlegen fällt mir jetzt ein riesengroßer Stein von meinem Herzen. Jetzt ist die Antwort da: Ich bin dabei", zitiert RTL die 55-Jährige, die durch eine angebliche Affäre mit dem damaligen Schweizer Botschafter Thomas Borer in Deutschland bekannt geworden war.

Vor zwei Jahren konnte Rowe schon einmal erste Dschungelluft schnuppern. In der Sendung "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" kämpfte sie um ein Ticket für das Dschungelcamp, musste sich damals aber Filip Pavlovic geschlagen geben.

Und was ist mit Semmelrogge?

Das Dschungelcamp im TV "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" läuft ab Freitag, 13. Januar, 21.30 Uhr bei RTL und ist zudem auf RTL+ abrufbar.

Nach der Nominierung von Rowe würden sich nun viele womöglich fragen, was mit Schauspieler Martin Semmelrogge sei, um dessen Teilnahme es zuletzt viele Spekulationen gab, räumte RTL ein. Ein Update dazu werde es jedoch erst in der ersten Show am Freitag geben.

Neben Cordalis, Asoro, Birofio, Rowe und - vielleicht - Semmelrogge kämpfen auch diese Promis um die Dschungelkrone: "Deutschland sucht den Superstar"- Sänger und "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo, Youtuberin Jolina Mennen, Radiomoderatorin Verena Kerth, Schauspielerin Jana Pallaske, Designerin und Fußball-Star-Gattin Claudia Effenberg, Topmodel Papis Loveday, "Germany's next Topmodel"-Zicke Tessa Bergmeier und "Ich will Spaß"-Sänger Markus Mörl.