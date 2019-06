Leonardo? Next please!

Leonardo? Next please! DiCaprios nächste Ex ist unter der Haube

Den Oscar hat Leonardo DiCaprio nach langen Jahren des Wartens inzwischen. In der Liebe hingegen scheint er den ganz großen Hauptpreis noch nicht gezogen zu haben. Die Liste seiner Verflossenen ist lang. Manche Exfreundin hat ihn wohl inzwischen auch längst vergessen, wie nun Kelly Rohrbach.

Das Beute-Schema von Leonardo DiCaprio ist eigentlich eindeutig: blond, Model, gerne für "Sports Illustrated" oder "Victoria's Secret" tätig, und bitte unter 25 Jahre. Dass der Hollywood-Star offenbar trotzdem nie die Frau für die Ewigkeit findet, ist bereits legendär.

Die Verflossenen des 44-Jährigen wissen hingegen offenbar genau, was sie wollen: Mit der 29-jährigen Kelly Rohrbach hat jetzt wieder eine Ex-Freundin von DiCaprio geheiratet. Das "Sports Illustrated"-Model gab dem Walmart-Erben Steuart Walton angeblich schon vor ein paar Wochen heimlich das Jawort und ist nun im Kreise der reichsten Familie der Welt. Sie und Leonardo DiCaprio waren 2015 ein Paar gewesen. Doch fangen wir vorne an.

Die Nicolas Cage-Ex: Kristen Zang

Kristen Zang datete vor DiCaprio Nicolas Cage. (Foto: Imago)

Model und Schauspielerin Kristen Zang gehörte zu den ersten Freundinnen des Oscarpreisträgers. Bevor die Polizisten-Tochter ihn 1996 bis 1998 datete, war sie mit Schauspieler Nicolas Cage verlobt. Gerüchten zufolge hatte sie später eine Affäre mit DiCaprios Stiefbruder Adam Farrar - sehr zu Leos Missfallen. Die inzwischen 45-jährige Zang heiratete 2014 allerdings einen anderen.

Die Zweitlängste: Gisele Bündchen

Mit Topmodel Gisele Bündchen hatte der Schauspieler seine zweitlängste Beziehung: Das Paar war fünf Jahre liiert, bevor die Liaison 2005 in die Brüche ging. Die schöne Brasilianerin heiratete 2009 den American-Football-Star Tom Brady und bekam zwei Kinder.

Mit Gisele Bündchen hielt es DiCaprio vergleichsweise lange aus. (Foto: imago/Picturelux)

Wie sie später in einem Interview mit der Zeitschrift "Porter" erzählte, hatte die heute 38-Jährige in der Jetlag-Beziehung mit DiCaprio Tiefgründigkeit vermisst: "Ich wollte mich nicht mehr mit Rauchen, Trinken und zu viel Arbeit betäuben, mir wurden immer mehr Dinge an mir bewusst, bei denen ich zuvor weggesehen hatte. War ich allein mit dem Wunsch, ernsthaft nach etwas Tiefgründigerem zu suchen, während er derselbe blieb? Am Ende war die Antwort leider ja."

Die Längste: Bar Refaeli

Mit ihr hielt die Beziehung am längsten: Von 2005 bis 2011 waren DiCaprio und das israelische Supermodel Bar Refaeli ein Paar. Sie hatte bereits als 18-Jährige geheiratet, um dem Wehrdienst in ihrem Land zu entgehen. 2015 heiratete sie ein zweites Mal - allerdings nicht Leo, sondern den Geschäftsmann und Lebensmittel-Importeur Adi Ezra. Mit ihm hat die 34-Jährige zwei Töchter.

Die Schauspielerin: Blake Lively

Den Sommer 2011 verbrachte der ewige Junggeselle mit Model und Schauspielerin Blake Lively Nur ein Jahr später heiratete sie Co-Star Ryan Reynolds und bekam ebenfalls zwei Kinder. Die 31-Jährige und Reynolds erwarten nun Baby Nummer drei.

Sagt er Ja zu Camila Morrone?

DiCaprios aktuelle Freundin ist Camila Morrone. (Foto: imago/ZUMA Press)

Wie weit sich Leo nun mit seiner aktuellen Freundin, der 21-jährigen Argentinierin Camila Morrone, wagt, bleibt abzuwarten. Seit Dezember sind er und die Stieftochter von Al Pacino liiert. Bei den Filmfestspielen von Cannes gab der Hollywood-Star im Mai immerhin den treu ergebenen Fotografen: Wie die "Daily Mail" berichtet, lichtete er die Instagram-Influencerin und Schauspielerin in unzähligen Posen ab. Seitdem wird DiCaprio als "Instagram-husband" gefeiert. Schon mal ein Anfang.