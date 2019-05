Im November wird Diane Kruger zum ersten Mal Mutter. Eigentlich hält die 42-Jährige ihre Tochter aus der Öffentlichkeit heraus. Zum Muttertag jedoch gewährt sie ihren Fans nun mal einen Blick auf den niedlichen Nachwuchs.

Für Diane Kruger war es der erste Muttertag, und die Schauspielerin feierte diesen mit einem Bild auf Instagram, auf dem - zumindest schemenhaft - auch ihre Tochter zu sehen ist. Die 42-Jährige sitzt mit ihrem sechs Monate alten Baby auf dem Schoß am Strand und blickt in den Sonnenuntergang.

Dazu schreibt sie: "Ich liebe dich für immer, ich werde dich immer lieben, solange ich lebe, wirst du mein Baby sein." Mit dem Post teilt sie das erste Mal ein Bild ihres Kindes, dessen Namen sie bislang ebenfalls noch nicht preisgegeben hat. Im November ist die Kleine auf die Welt gekommen, Vater ist Krugers Lebensgefährte Norman Reedus.

Schon kurz nach der Geburt nahm Kruger den Sport wieder auf und zeigte sich kürzlich sehr stolz bei Instagram. Sie postete ein Foto von sich mit Sporthose und Bikini-Top in einem Fitnessstudio. "Gebe ich damit an? Verdammt, ja", schrieb die gebürtige Deutsche dazu. Es sei "harte Arbeit" gewesen, ihre Bauchmuskeln zurückzubekommen. Nach einer Schwangerschaft hätte sie das nicht für möglich gehalten. "Und ganz bestimmt nicht in meinem Alter."

"Sie ist nicht girly"

Im US-Magazin "People" sprach sie vor kurzem auch über ihre Tochter: "Sie ist nicht wirklich girly, sie ist eher jungenhaft." Auch Reedus' Sohn Mingus Lucien, der aus einer früheren Beziehung mit Helena Christensen stammt, findet sich offenbar gut in die Rolle des großen Bruders ein. "Er ist großartig! 19 Jahre ist ein großer Altersunterschied, deshalb wird er gerade zum beschützenden großen Bruder", so Kruger. Ihre kleine Familie bezeichnet die Schauspielerin nun auch als "komplett": "Ich bin fertig."

Der 50-jährige Reedus und Kruger lernten sich 2015 bei den Dreharbeiten zum Kinofilm "Sky" kennen. 2016 wurden die beiden offiziell ein Paar. Kruger hatte sich zuvor nach zehn Jahren Beziehung von Schauspieler Joshua Jackson getrennt. Die beiden kamen 2006 zusammen, nachdem Kruger sich nach fünf Jahren Ehe vom französischen Schauspieler Guillaume Canet hatte scheiden lassen.