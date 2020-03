Eigentlich war der Anlass ja die Feier zum 21. Geburtstag von Sohn Brooklyn. Doch auch David und Victoria Beckham präsentierten sich in allerbester Party-Laune - tanzend, eng umschlungen und mit Hand am Hintern. Und das war nicht der einzige Hingucker bei diesem rauschenden Fest.

Vier Kinder haben Ex-Fußballer David Beckham und das frühere Spice Girl Victoria. Das älteste ist Sohnemann Brooklyn. Er feierte bereits am 4. März seinen 21. Geburtstag. Die zugehörige Party stieg jedoch erst am Wochenende. Und was für eine Party!

100.000 Pfund (rund 115.000 Euro) sollen die Beckhams für das Fest locker gemacht haben. Dafür gab es dann aber unter anderem auch eine überdimensionale Eisskulptur zu bestaunen, einen Gastauftritt von Rapper Stormzy und mehr als nur eine Handvoll Gäste. Der britischen Zeitung "The Sun" zufolge sollen unter anderem Model Cara Delevingne, die Musiker Elton John und Niall Horan sowie Regisseur Guy Ritchie und sein Sohn Rocco, dessen Mutter Sängerin Madonna ist, eingeladen gewesen sein. Veranstaltet wurde die Sause in einem Festzelt auf dem Anwesen der Beckhams.

Dank an Mama und Papa

Zahlreiche Fotos zeugen von der Ausgelassenheit der Veranstaltung. Brooklyn Beckham selbst veröffentlichte mehrere Aufnahmen auf seiner Instagram-Seite, die ihn unter anderem mit seinen Geschwistern, Stormzy oder Freundin Nicola Peltz zeigen. Dazu schrieb er: "Danke, Mama und Papa, dass ihr letzte Nacht so eine tolle Party geschmissen habt. An all meine Freunde: Danke, dass ihr Teil einer Nacht wart, die ich nie vergessen werde."

"Die schönste Nacht zur Feier von Brooklyn", schrieb auch Peltz auf ihrer Instagram-Seite. Dazu postete sie nicht nur mehrere Fotos von der Geburtstagsparty, sondern auch einen Clip, der Brooklyns Mutter Victoria beim Tanzen zeigt.

Bis 6 Uhr auf der Tanzfläche

Tatsächlich scheint das einstige "Posh Spice" ordentlich in Feierlaune gewesen zu sein. Auf ihrem Instagram-Account heißt es jedenfalls, sie habe bis 6 Uhr morgens getanzt. Mit wem? Mit Ehemann David natürlich. Das zeigen auch die Fotos, die die Ex-Sängerin und Designerin hochgeladen hat. Eng umschlungen stehen die 45-Jährige und ihr Mann inmitten der Tanzfläche. Während sie ihre Arme um seinen Hals gelegt hat, packt er mit der Hand beherzt an ihrem Hintern zu - um mit der anderen zeitgleich lässig einen Drink zu halten.

Und damit noch immer nicht genug der Hingucker an diesem denkwürdigen Partyabend. Denn: Auch Victorias Ex-Kolleginnen Emma Bunton und Geri Halliwell reihten sich in die Gästeschar ein. Zu einem Bild, das sie, Bunton und Brooklyn Beckham zeigt, schrieb Halliwell bei Instagram: "Einen glücklichen 21. Geburtstag, Brooklyn Beckham. Oh, wie groß du geworden bist!"

So kam es auf dem Fest also auch noch zu einer Art Mini-Reunion der Spice Girls mit Victoria, die bislang ja allem Drängen, mit der Gruppe noch einmal gemeinsame Sache zu machen, widerstanden hat. Allein das wäre ja schon eine Meldung wert gewesen.