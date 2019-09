Vor einem Jahr tauschen Justin Bieber und Hailey Baldwin vor dem Standesamt die Ringe. Jetzt endlich wird das Ganze mit einem große Fest in South Carolina gefeiert. Das gefällt allerdings nicht jedem.

Es ist fast ein Jahr her, dass sich Justin Bieber und Hailey Baldwin vor dem Standesamt das Jawort gaben. Eine entsprechende Feier gab es bislang nicht, doch das wird sich nun ändern. Im "Montage Palmetto Bluff", einem Luxus-Resort in South Carolina, wird es mächtig rund gehen, sehr zum Ärger der übrigen Hotelgäste, wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet.

Die haben sich ihren Jahresurlaub ja sicherlich redlich verdient, werden nun aber schon von den Vorbereitungen zur Bieber-Party belästigt. Bestimmte Teile der Anlage sind dafür nämlich gesperrt worden. Schon seit Sonntagnachmittag bis Dienstag können weder der Pool noch das Spa-Angebot genutzt werden. Und auch eines der Restaurants ist für die Bieber'schen Gäste reserviert.

Den anderen Gästen wird als Entschädigung eine Rückerstattung oder eine Umbuchung auf andere Hotels angeboten. Auch ein Upgrade im "Montage Palmetto Bluff" ist möglich. Vielleicht kann man dann ja zumindest einen kurzen Blick auf die kirchliche Zeremonie der beiden Stars werfen.

Romantische Pre-Party

Schon zur gestrigen Cocktailparty war das Paar festlich aufgelaufen, nachdem es mit einem Schnellboot in der Location Moreland Landing angekommen war. Die Braut trug ein schulterfreies, elfenbeinfarbenes Satinkleid mit Jimmy-Choo-High-Heels samt riesiger Schleife an der Ferse und dem Pendant dazu im Haar. Der Bräutigam war in ein weißes Poloshort samt schwarzer Stoffhose und Loafers gekleidet. Exlusive Fotos davon liegen der Seite "Daily Mail" vor. Romantik verliehen dem Ganzen zudem weiße Flaggen mit aufgedruckten Herzen, Blumengestecke und Lichterketten.

Der Junggesellinnenabschied fand laut Hailey Biebers Instagram-Story bereits am Donnerstag statt und wurde laut "People"-Magazin unter anderem von Kendall Jenner organisiert. Der 26-jährige Bieber und die vier Jahre jüngere Baldwin hatten sich im Juli 2018 verlobt und bereits im September heimlich in New York geheiratet. In einem Interview mit der australischen "Vogue" erklärte die Braut kürzlich, dass die zwei nach anfänglichen Problemen eine gemeinsame Ebene gefunden hätten: "Wenn du keine Kompromisse eingehen willst, kannst du keine Beziehung führen."