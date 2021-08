Diese Nachricht dürfte manchem auch noch so hart gesottenen Metal-Fan die Tränen in die Augen treiben: In Wacken bleibt es 2021 komplett ruhig. Auch eine für September geplante Miniatur-Ausgabe des legendären Festivals muss aufgrund der aktuellen Corona-Lage abgesagt werden.

Es wäre auch zu schön gewesen. Nach der pandemiebedingten Absage zahlreicher Festivals in diesem Sommer gab es wenigstens für die Metal-Fans noch einen kleinen Hoffnungsschimmer. Schließlich sollte im September zumindest eine reduzierte Ausgabe des legendären Wacken Open Airs (W:O:A) über die Bühne gehen. Doch auch diese Veranstaltung unter der Überschrift "Bullhead City" fällt nun Corona zum Opfer.

Das gaben die Veranstalter des W:O:A auf der Webseite des Festivals bekannt. "Liebe Metalheads, es fällt uns schwer, euch diese Nachricht zu 'Bullhead City' zu übermitteln, aber wir mussten feststellen: Angesichts der aktuellen Entwicklungen der Pandemie können wir euch kein Festivalerlebnis präsentieren, wie wir es uns vorstellen und wie ihr es nach so langer Wartezeit verdient. Es wird also kein 'Bullhead City 2021' geben", ist dort zu lesen.

"Uns blutet das Herz"

"Nach Wochen intensivster Vorbereitungen blutet uns das Herz", versichern die Macher. Sie seien über die Absage "wirklich traurig". An oberster Stelle stehe jedoch die Sicherheit aller Beteiligten. Hierzu habe man in den vergangenen Wochen intensiv mit den örtlichen Behörden zusammengearbeitet. Veranstalter und Kreisverwaltung hätten gemeinsam dafür gekämpft, das Festival möglich zu machen. Letztlich sei man jedoch zu dem Schluss gelangt: "In Anbetracht der aktuellen und zu erwartenden Entwicklungen ist ein ausgelassenes Festival aufgrund des hohen Maßstabs der zu ergreifenden Maßnahmen, zu denen unter anderem eine Maskenpflicht in nahezu allen Bereichen des Festivals gehört, nicht vorstellbar."

Man danke den Fans für ihr Vertrauen und hoffe auf Verständnis für die Entscheidung, heißt es weiter. Das Geld für die Tickets und gebuchte Zusatzoptionen solle so schnell wie möglich zurückgezahlt werden. Auch über Möglichkeiten für weitere "Mini-Trostpflaster" werde beraten.

"Kein schöner Tag für uns"

"Wie ihr merkt, ist heute kein schöner Tag für uns", stellen die Veranstalter resigniert fest. Sie würden sich aber nicht unterkriegen lassen und seien optimistisch, "so bald wie möglich wieder Metal live" mit den Fans feiern zu können. "Spätestens beim W:O:A 2022 wird es also ein Wiedersehen geben, das sich mehr als gewaschen hat!", versprechen sie.

Das Festival "Bullhead City" hätte ursprünglich vom 16. bis 18. September in Wacken im schleswig-holsteinischen Kreis Steinburg stattfinden sollen. Auch wenn es sich nur um eine verkleinerte Ausgabe des W:O:A handeln sollte, hätte die Besucher und Besucherinnen ein volles Programm auf insgesamt vier Bühnen erwartet. Vorgesehen waren unter anderem Auftritte von Doro, Blind Guardian und Nightwish.

Bereits Ende Juli war das eigentliche Wacken Open Air der Corona-Krise anheimgefallen. Aufgrund der Pandemie entfielen 2021 auch zahlreiche andere Festivals das zweite Jahr in Folge, darunter etwa die Zwillingsfestivals Rock am Ring / Rock im Park und Hurricane / Southside sowie die Electro-Veranstaltungen Fusion und Nature One.