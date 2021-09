Mit dem Album "The Score" feierten die Fugees einen Welterfolg - 25 Jahre ist das her.

Nur zwei Alben veröffentlichen die Fugees in den 1990er-Jahren. Doch die reichen, um sie über Nacht zu Superstars zu machen. Dann jedoch verfolgen die Band-Mitglieder Solokarrieren - und die Gruppe ist ad acta gelegt. Bis jetzt. Nach 25 Jahren kehren die Fugees zurück.

Die Fugees sind zurück. Anlässlich des 25. Jubiläums ihres Albumklassikers "The Score" gehen Lauryn Hill, Wyclef Jean und Pras Michel wieder gemeinsam auf die Bühne.

Die völlig überraschend angekündigte Tour geht schon in wenigen Wochen los. Ab dem 2. November spielen die Fugees sieben Konzerte in Nordamerika. Im Dezember besuchen sie für zwei Termine auch Europa - Paris am 4. Dezember und London am 6. Dezember. Den Abschluss machen Konzerte in Nigeria und Ghana.

In welchen Locations die Konzerte stattfinden und wie teuer die Karten sein werden, ist noch nicht klar. Die Tickets sind ab dem 24. September zu haben.

Auftritt in New York - heute

Der erste Auftritt der Band seit 15 Jahren findet schon am heutigen Mittwoch statt. Dann stehen die Fugees für einen Gig in New York City anlässlich des Events "Global Citizen Live" auf der Bühne, wie die Organisation auf Twitter schreibt. Das 24-stündige Event, bei dem auch Stars wie Billie Eilish, Coldplay oder die K-Pop-Stars von BTS spielen werden, kann unter anderem über BBC, Hulu, Youtube und Twitter verfolgt werden.

Die Fugees gründeten sich in den frühen 1990ern und veröffentlichten 1994 ihr Debütalbum "Blunted on Reality". Zwei Jahre später erschien der Nachfolger "The Score". Das Album war ein Konglomerat unterschiedlichster Musikstile, gewann zwei Grammys und zählt mit Klassikern wie "Killing Me Softly", "Ready or Not" oder "Fu-Gee-La" zu den weltweit meistverkauften Musikalben.

"Ein Beispiel für Versöhnung"

Trotz des großen Erfolgs trennte sich die Band danach. Einen offiziellen Grund gibt es bis heute nicht. Gerüchten zufolge gab es Differenzen zwischen Hill und Jean.

"Mir war nicht einmal bewusst, dass das 25-jährige Jubiläum gekommen ist, bis mich jemand darauf aufmerksam machte", wird Hill in einem Statement zitiert. "Ich beschloss, dieses bedeutende Projekt, sein Jubiläum und die Fans, die die Musik schätzten, zu ehren, indem wir eine friedliche Plattform schaffen, auf der wir uns vereinen, die Musik, die wir liebten, aufführen und ein Beispiel für Versöhnung für die Welt setzen können."