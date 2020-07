Anfang Juni wird Söhnchen Rome geboren. Einen Monat später nun präsentieren Ann-Kathrin und Mario Götze das erste gemeinsame Foto mit ihrem Nachwuchs. Und nicht nur ihre Fans sind von dem Anblick ganz verzückt.

Am 5. Juni brachte Ann-Kathrin Götze ihren ersten Sohn zur Welt. Voller Stolz teilte ihr Ehemann, Profi-Fußballer Mario Götze, das Ereignis per Instagram mit. Bei dem sozialen Netzwerk gibt es nun auch das erste gemeinsame Foto der kleinen Familie zu sehen.

Auf dem professionell aufgenommenen Bild, das die Mutter und Ehefrau auf ihrem Account teilte, sieht man sie in einem hellen Unterhemd mit Baby Rome auf dem Arm, ihre linke Hand stützt das kleine Köpfchen des Jungen. Hinter ihr steht - mit freiem Oberkörper - Mario Götze, und beide Elternteile schauen den Nachwuchs ganz verzückt an. Im Text dazu wendet sich die 30-Jährige dann mit folgenden Worten an ihre 1,2 Millionen Follower: "Fröhlichen Sonntag wünscht euch meine Familie."

"Wundervolle Familie"

Unter dem Post finden sich zahlreiche Kommentare von den Fans. "Wundervolle Familie" ist ebenso zu lesen wie: "Ihr seid eine megahübsche kleine Familie. Jetzt hast du alles um dich, was dich glücklich macht." Und Prominente wie "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse, Model Stefanie Giesinger und Moderatorin Rebecca Mir lassen vor allem Herz-Emojis da.

Es ist nicht das erste Foto, das Ann-Kathrin Götze ihren Followern von Rome zeigt. Kürzlich gab es bereits einen Schnappschuss von ihr und dem Kind. Darauf saßen die zwei gemeinsam auf dem heimischen Sofa. Das Model schrieb dazu: "Sonntags-Kuscheln mit meinem Rome." Davor hatte es nur ein einziges Foto von ihm gegeben, aufgenommen kurz nach der Geburt. Auf dem Bild waren die Hände des Paares sowie die winzigen Finger des Jungen zu sehen. Auch verrieten die Götzes mit diesem Post seinen Namen.

Ann-Kathrin Brömmel und Mario Götze sind seit 2012 ein Paar. Im Mai 2018 gaben sich die beiden das Jawort. Ende März verkündete die Spielerfrau ihre Schwangerschaft via Instagram. "Drei ist eine Familie", schrieb sie damals zu einem Foto, auf dem sie ihren Babybauch präsentierte.