Mitte August teilen Gerald und Anna Heiser mit, dass sie ein Baby erwarten. Das Paar, das sich bei der ersten internationalen Staffel von "Bauer sucht Frau" kennenlernte, ist überglücklich. Nun verraten die zwei, welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat.

Gerald und Anna Heiser werden Eltern. Im August 2020 machte das "Bauer sucht Frau"-Traumpaar die frohe Kunde öffentlich, nun folgt ein weiteres Detail. Bei Instagram geben die beiden das Geschlecht ihres Babys bekannt - und zwar auf typische "Gender Reveal"-Art. Gleichzeitig stechen sie mit Nadeln in einen großen, schwarzen Luftballon - und heraus kommen viele kleine Ballons in Blau sowie entsprechendes Konfetti und Farbpulver.

"Ein Junge", ist der werdende Vater in dem kurzen Clip zu hören, ehe er seiner Frau sichtlich glücklich um den Hals fällt. Für ihn sei es eine Überraschung gewesen, wie die gebürtige Polin erklärt: "Gerald konnte leider nicht beim letzten Ultraschall dabei sein." Die Freude ist groß. "Wir freuen uns auf unseren kleinen Prinzen", schreibt Anna Heiser zu dem Video, das in ihrer neuen Heimat Namibia entstanden ist.

"Absolutes Wunschkind"

"Es ist ein absolutes Wunschkind, und wir freuen uns total darüber", sagte die werdende Mutter bei der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft bei Instagram. "An unserem zweiten Hochzeitstag haben wir beim Arzt erfahren, dass es dem Baby gut geht. Es ist das schönste Geschenk, das wir jemals bekommen konnten! Es ist ein echtes Wunderkind, denn laut meiner Frauenärztin hätte ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht schwanger werden können."

Denn erst wenige Monate zuvor hatte die 30-Jährige eine Fehlgeburt erlitten. "Auch wenn die Angst noch ein bisschen da ist, wir bleiben positiv und hoffen, dass wir bald eine kleine Familie sein werden", so Anna Heiser weiter. "Wir haben zwar sein Herz schon schlagen sehen, wissen aber noch nicht, was es wird", sagte Gerald Heiser seinerzeit. Nun aber ist das Glück also endlich perfekt.

2017 fand die erste internationale Staffel der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" statt. Dabei lernen sich Gerald Heiser, Farmer in Namibia, und die gebürtige Polin Anna kennen. Die zwei verliebten sich, sie zog zu ihm auf seine Farm und die beiden heiraten einige Zeit später.