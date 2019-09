Lucas Cordalis macht Daniela Katzenberger ein Geschenk, über das sie wenig erfreut ist. Trotzdem lässt sie es sich nicht nehmen, das fragwürdige Kleidungsstück bei Instagram zu präsentieren. Mit einem kleinen, aber gemeinen Hinweis ...

Was sich liebt, das neckt sich, heißt es. Das trifft auch auf Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis zu. Die zwei machen sich immer wieder über sich selbst oder den anderen lustig. Jetzt überreichte Cordalis seiner Frau ein Geschenk, das bei ihr auf wenig Gegenliebe stieß.

Die Hände in die Hüften gestemmt schaut die 32-Jährige auf ihrem neuesten Instagram-Post sauer in die Kamera, als ihr Mann ein Foto von ihr schießt. Sie trägt einen Badeanzug, den ihr ihr Mann besorgt hat und dessen Auswahl eher seinem Humor als seiner Liebe zu ihr geschuldet sein dürfte. Denn es ist nicht etwa ein Einteiler der sexy Sorte, sondern ein rosafarbenes Stück Stoff mit aufgedruckten Brusthaaren und Borat-Mankini. Dazu schreibt die Katze: "'Hab' dir einen Badeanzug bestellt, hat er gesagt ..."

Faible für bunte Bettwäsche

Cordalis scheint zu gefallen, was er sieht, denn es ist sein hochgestreckter Daumen, der ins Bild ragt. Allerdings weiß er da vielleicht auch noch nicht, dass seine Frau Rache geschworen hat. Weiter schreibt sie: "Hab' noch mehr rosa Bettwäsche bestellt, habe ich dann gesagt." Dem fügt sie den Hashtag "Rache ist süß" hinzu.

Katzenberger ist bekannt für ihre Vorliebe für die Farbe Pink und vor allem für ihre bunte Bettwäsche, die einem Mann wie Cordalis weniger gefallen dürfte. Allerdings schlummert er darin selbst wie ein Baby, wie ein Foto belegt, das Katzenberger erst vor einer Woche von ihm und Töchterchen Sophia postete.

Zuletzt hatte die Katze ihre 1,6 Millionen Follower bei Instagram mit Bildern beglückt, auf denen sie ihnen vermutlich besser gefallen hat als in dem peinlichen Badeanzug. Darauf war sie lediglich im Bikinihöschen zu sehen, allerdings von hinten, aber dennoch ganz schön freizügig. Mit Hashtags wie "Haters gonna hate", "Sorry not sorry" oder dem ironischen "Und das als Mutter" machte sie klar, dass jegliche daraufhin eintreffende Kritik ihr nichts anhaben könne. Später legte sie mit einem weiteren Foto in ähnlicher Pose sogar noch einmal nach.