Seit Mitte Mai haben Oliver und Amira Pocher mit "Pocher - gefährlich ehrlich!" eine eigene TV-Show bei RTL. Eigentlich sind nur vier Folgen geplant, doch jetzt geht das Ehepaar in die Verlängerung.

Seit dem 15. Mai stehen Oliver und Amira Pocher für RTL gemeinsam vor der Kamera. Pocher moderiert mit seiner Ehefrau als Sidekick die Late-Night-Show "Pocher - gefährlich ehrlich!". Zunächst waren nur vier Folgen geplant, doch jetzt dürfen die zwei weitermachen.

"Es wird dringend Zeit für eine gefährlich ehrliche Sendung bei RTL", so der 42-jährige Comedian kurz vor dem Start der Show. "Und es wird Zeit für eine Sendung, die sich alles traut, kein Blatt vor den Mund nimmt und genau hinschaut, was so alles auf den Kanälen passiert. Bei Instagram, TikTok, Facebook. Achtung, Achtung, ich habe Zeit, und ich gucke sogar noch das gute alte Fernsehen", versprach er.

In der Show legt Pocher seine aktuellsten Instagram-Inhalte offen und teilt sie mit den TV-Zuschauern - unter den kritischen Augen seiner Frau. Zudem begrüßen die Pochers in jeder Show einen Gast, der sich auf alles gefasst machen muss. Und weil es so schön war - unter anderem betrank sich Pocher mit Michael Wendler, bis er seinen Mageninhalt in einen Eimer entleerte - geht es nun weiter mit "Pocher - gefährlich ehrlich!". Am 18. Juni läuft demnach die fünfte Folge der Show, die jeden Donnerstag um 23.10 Uhr startet.

"Für den größeren Spaß entschieden"

"Eigentlich hatte ich mich auf einen ruhigeren Sommer gefreut ... jetzt freue ich mich, dass es schon am 18.6. mit 'Gefährlich ehrlich!' weitergeht. Und weil Olli uns in den ersten vier Folgen schon einiges an Nerven gekostet hat, machen wir jetzt direkt zehn Episoden. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt", so Markus Küttner von RTL in einer Pressemitteilung dazu. Und Oliver Pocher meint: "Ich hatte die Wahl zwischen Urlaub zu Hause oder arbeiten und habe mich für den größeren Spaß entschieden!"

Auch in den nächsten zehn Folgen werden er und seine Frau wieder Social Media-Inhalte unter die Lupe nehmen, Rubriken wie "Rent a Pocher" fortsetzen, Gäste begrüßen, aber auch immer wieder auf aktuelle Themen eingehen. Am 4. Juni legten sie beispielsweise eine 8.46 Minuten dauernde Schweigezeit ein, die dem gewaltsamen Tod des US-Amerikaners George Floyd und der damit initiierten Protestbewegung "Black Lives Matter" gewidmet war.

"Pocher - gefährlich ehrlich!" läuft jeden Donnerstag um 23.10 Uhr bei RTL und ist jederzeit bei TVNow abrufbar.