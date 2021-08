Das Verhältnis von Prinz Harry und seiner Frau Meghan zum Rest der britischen Königsfamilie soll nicht das allerbeste sein. Doch zum 40. Geburtstag der Herzogin von Sussex lässt sich das selbstredend niemand amerken. Artig trudeln die Glückwünsche ein.

Die Royals bewahren auch in schweren Zeiten Contenance: Zum runden Geburtstag von Herzogin Meghan gratuliert die britische Königsfamilie vollzählig in den sozialen Netzwerken. Die Frau von Prinz Harry wird an diesem Mittwoch 40 Jahre alt.

So wünschten Harrys Bruder, Prinz William, und dessen Ehefrau, Herzogin Kate, via Twitter "Happy Birthday". Ihre Nachricht ziert ein hübsches Bild von Meghan, das sie entspannt lächelnd an einem Strand sitzend zeigt.

Herzogin Meghans Schwiegervater, Prinz Charles, postete auf seinem und Herzogin Camillas Instagram-Account in einer Story ebenfalls ein Foto der Schwiegertochter. "Wir wünschen der Herzogin von Sussex einen besonders glücklichen 40. Geburtstag", ist dort zu lesen.

Und auch Queen Elizabeth II. ließ sich einen öffentlichen Geburtstagsgruß nicht nehmen. In einer ihrer Instagram-Storys ist eine Collage aus drei Fotos zu sehen: Herzogin Meghan mit Prinz Harry, dem gemeinsamen Sohn Archie und der Queen. "Ich wünsche der Herzogin von Sussex heute einen besonders glücklichen Geburtstag", lautet der Gruß.

All diese Wünsche sind sicher nicht so ganz selbstverständlich. Schließlich hatten Meghan und Harry im Frühjahr in einem Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey schwere Vorwürfe gegen die königliche Familie erhoben, unter anderem ging es dabei um Rassismus. Außerdem waren sie ein Jahr zuvor als hochrangige Royals zurückgetreten. Insbesondere um Meghan ranken sich in Großbritannien zahlreiche Gerüchte, sie habe sich am Hof nicht wirklich integrieren wollen und Angestellte schlecht behandelt.

Seit ihrem Abtritt als "Senior Royals" leben Harry und Meghan in Kalifornien. Dort bekam das Paar nach dem mittlerweile zweijährigen Archie Anfang Juni mit Tochter Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor sein zweites Kind. Harry reiste zuletzt mehrmals ohne seine Frau nach Großbritannien, etwa zur Beisetzung seines im April gestorbenen Großvaters, Prinz Philip, oder zur Enthüllung einer Statue zu Ehren seiner 1997 verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana. Auch ihren 40. Geburtstag feiert Meghan in den USA - weit weg von der Königsfamilie.