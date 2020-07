Während sein Ex-Teamkollege Manuel Neuer gerade die Scherben seiner Ehe zusammenkehrt, schwebt Bastian Schweinsteiger nach wie vor auf Wolke sieben. Vier Jahre ist der ehemalige FC-Bayern-Star nun schon mit Ex-Tennisspielerin Ana Ivanovic verheiratet. Und ihren Hochzeitstag vergessen beide nicht.

Es war der 12. Juli 2016, als sich sich Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger in Venedig das Jawort gegeben haben. Ihren vierten Hochzeitstag feiern die einstige Tennisspielerin und der ehemalige Nationalspieler und langjährige FC-Bayern-Star nun mit zuckersüßen Liebesbekundungen auf Instagram.

Schweinsteiger teilte auf seiner offiziellen Instagram-Seite ein Schwarz-Weiß-Bild von einem gemeinsamen Tanz während seiner Hochzeitsfeier mit Ivanovic. Dazu schreibt er: "Die schönsten Erinnerungen sammelt man immer zu zweit! Alles Gute zum Hochzeitstag."

Ivanovic postete ihrerseits das gleiche Bild. "Es fühlt sich so an, als wäre es heute. All diese Freunde, all das Gelächter, all diese Erinnerungen. Danke Bastian für alles, was du sagst, tust und du für mich bist. Ich fühle mich so gesegnet", gerät die 32-Jährige ins Schwärmen.

Umzug nach Tirol?

Vor seiner Beziehung mit Ivanovic war Schweinsteiger mehrere Jahre mit dem Model Sarah Brandner liiert. Ivanovic wiederum war unter anderem mit dem serbischen Basketball-Nationalspieler Ivan Paunic und dem australischen Golfer Adam Scott zusammen. Im Februar 2015 gaben der Fußballer und die Tennisspielerin ihre Beziehung bekannt. Nach der Hochzeit im Jahr darauf kamen im März 2018 und August 2019 die beiden gemeinsamen Söhne zur Welt.

Nach Schweinsteigers letztem aktiven Engagement bei Chicago Fire lebte die Familie zuletzt in den USA. Sie plant jedoch wohl den Umzug nach Tirol, wo der Ex-Kicker eine Villa errichten lässt. Das würde auch zu Schweinsteigers jüngstem Karriereschritt passen, der ihn zurück nach Europa ziehen dürfte: Seit Kurzem fungiert er als Fußball-Experte bei der ARD.