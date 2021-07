"Zigazigahhhhhh!" Wer damit nichts anzufangen weiß, hat die 90er nicht bewusst erlebt. Exakt 25 Jahre ist es her, dass die Spice Girls mit ihrem Hit "Wannabe" die Charts aufmischten und zum weiblichen Gegenstück von Take That avancierten. Das muss gefeiert werden.

Unglaublich, aber wahr: Der erste Hit der Spice Girls, "Wannabe", feiert diese Woche seinen 25. Geburtstag. Die fünf Bandmitglieder erinnern in den sozialen Netzwerken an diesen besonderen Meilenstein in ihrer Karriere.

"Zigazigahhhhhh!!!", schreibt "Baby Spice" Emma Bunton auf Instagram zu einer Videomontage, die Ausschnitte aus dem kultigen Musikvideo des Songs und von verschiedenen Auftritten zeigt. "Fühle mich sehr emotional, was waren das für großartige 25 Jahre", fügt sie hinzu.

Außerdem dankt Bunton den "wunderbaren Fans" dafür, dass sie "die Träume von fünf Mädels wahr gemacht", ihre "Songs geliebt", die "Tanzschritte kopiert und unsere Individualität anerkannt" hätten. Wenig später teilte die 45-Jährige zudem ein Foto aus der Zeit der Entstehung von "Wannabe".

Mel C alias "Sporty Spice" und "Scary Spice" Mel B teilten beide den gleichen Jubiläumszusammenschnitt wie ihre Bandkollegin. Mel C schreibt auf Instagram: "25 Jahre! Könnt ihr es glauben?!" Mithilfe der "großartigen Fans" habe ihre Debütsingle die Spice Girls auf eine "unglaubliche Reise" geschickt. Ihren Post beendet die Sängerin, die zeitweise auch als Solokünstlerin große Erfolge feierte, mit den Hashtags "#Wannabe25" und "#iamaspicegirl". Die 46-jährige Mel B schreibt, es sei "ein sehr emotionaler Tag" gewesen, "aber wir werden zurückkommen".

Geri Horner postete zu dem besonderen Anlass drei alte Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account - inklusive Hintergrundinfos. So sei das erste Foto in ihrem Garten genau an dem Tag aufgenommen worden, an dem "Wannabe" sich auf Platz drei der englischen Charts platzieren konnte. Alle fünf Spice Girls hätten damals gemeinsam dem Radio gelauscht, erklärt "Ginger Spice" in ihrem Beitrag.

Das zweite Bild, ein Schwarz-Weiß-Foto, stamme vom allerersten Fotoshooting der legendären Girlband, die dritte Aufnahme zeige einen "berühmten Ring", so Horner. "Ich kaufte jedem der Mädchen einen Goldring, als wir zusammenkamen, als Symbol unserer Freundschaft", erklärt sie dazu. "Es ist eine besondere Verbindung, die weiterhin die Zeit überdauert."

Zu guter Letzt erinnerte auch die fünfte Musikerin im Bunde, "Posh Spice" Victoria Beckham, in ihrer Instagram-Story an die Veröffentlichung der allerersten Spice-Girls-Single vor einem Vierteljahrhundert. "Der Song, der alles veränderte", schreibt sie über eines der zuvor von Geri Horner hochgeladenen Fotos. Ihren Worten fügte sie ebenfalls den Hashtag "#IAmASpiceGirl" hinzu.

Der 1996 erschienene Song "Wannabe" bescherte den in London gegründeten Spice Girls den unmittelbaren Durchbruch. In einer Zeit, in der Boybands wie Take That oder East 17 große Erfolge feierten, wurde die Gruppe als weibliches Pendant konzipiert. Mehrmals lösten sich die Spice Girls bereits auf, um anschließend wieder zusammenzufinden. Seit 2018 sind sie nun wieder aktiv - allerdings ohne Beteiligung von Victoria Beckham.