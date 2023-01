Eingefleischte Reality-TV-Fans kennen Cecilia Asoro natürlich bereits. Und alle anderen werden sie nun von Grund auf kennenlernen. Schließlich zieht sie am Freitag ins Dschungelcamp ein. Zuvor aber zieht sie sich erst mal aus - im "Playboy".

Vermutlich wurden an manchen Stammtischen in den vergangenen Tagen schon Wetten abgeschlossen: Welcher Promi, der ab Freitag bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu sehen sein wird, wird sich wohl zuvor im "Playboy" entblättern? Schließlich ist es fast schon so etwas wie eine gute alte Tradition, dass der eine oder andere Dschungelcamp-Star vor seinem Ausflug nach down under zunächst dem Herrenmagazin einen Besuch abstattet.

Und siehe da: Auch 2023 ist das nicht anders. Diesmal ist es Cecilia Asoro, die im "Playboy" komplett ablegt, ehe sie im Dschungelcamp die Outdoor-Klamotten überstreift. Cecilia … wer? Nun, wer Formate wie "Der Bachelor", "Beauty & The Nerd", "Prominent getrennt" oder "Are You The One - Reality Stars in Love" verfolgt, weiß natürlich längst, mit wem er oder sie es zu tun hat. Alle anderen werden dagegen spätestens jetzt mit der 26-Jährigen so richtig vertraut werden.

Sie hat schon einige Reality-TV-Formate hinter sich.

"Wenn ich ins Dschungelcamp gehe, möchte ich, dass die Leute mich wirklich kennenlernen. Es gibt eine temperamentvolle Seite, es gibt auch eine kleine lustige Seite bisher, die man gesehen hat. Aber man hat halt nicht so die komplette Cecilia kennengelernt - und das erhoffe ich mir sehr", plaudert Asoro im "Playboy"-Gespräch schließlich aus.

"So sollte jeder denken"

Auch bei ihrem Magazin-Auftritt geht es der Wahl-Düsseldorferin - natürlich - nicht allein darum, sich nackig zu machen. Vielmehr wolle sie sich für mehr weibliches Selbstbewusstsein in der Gesellschaft stark machen, heißt es. "Man sollte nicht auf andere Leute hören, sondern auf sich selbst. Und mit sich selbst ausmachen, was man schön findet", erklärt Asoro und ergänzt: "Ich zum Beispiel habe mich dazu entschlossen, mit dem Modeln aufzuhören. Ich will in diese engen Kleider gar nicht mehr reinpassen. Ich will in den Spiegel gucken und sagen: Das sieht schön aus. So sollte jeder denken."

Ob Asoro für ihr "Playboy"-Shooting Gottes Segen hatte, wissen wir nicht. Bei ihrem Ausflug ins Dschungelcamp allerdings war wohl himmlischer Beistand im Spiel. Jedenfalls weiß sie folgende Anekdote zu berichten: "Mein Papa, der aus Nigeria kommt, ist ein riesiger Fan der Show. Er ist dort zum Pastor gegangen und hat ihn gefragt, ob er dafür beten kann, dass ich in den Dschungel darf. Der Pastor hat dann wohl gesagt, dass er sich keine Sorgen machen soll und dass ich dabei bin."

Für ihre Dschungelcamp-Teilnahme hat sie wohl Gottes Segen.

Gleichwohl rechnet Asoro nicht gerade mit paradiesischen Zuständen im Camp. "Es könnte der entspannteste Dschungel sein überhaupt. Ich kann es mir halt nur nicht vorstellen, weil allein (…) wenn ich kein Essen bekomme und die anderen auch kein Essen, dann wird man halt auch einfach mal anders", lautet ihre düstere Prophezeiung. Ist dieser Zustand erst mal erreicht, "hat man sich dann auch manchmal einfach nicht unter Kontrolle", ist sich Asoro sicher.

"Ich finde es peinlich"

Aber nicht nur der Hunger bereitet ihr schon im Vorfeld Kopfzerbrechen. "Für mich wird das eine Herausforderung, weil ich habe wirklich Angst vor kleinen Viechern, Insekten", gesteht sie, hofft aber zugleich, ihre Phobien im Dschungel zu besiegen.



Und wer weiß? Womöglich läuft ihr am Lagerfeuer ja sogar ihr Traummann über den Weg. Den hat sie nämlich nach eigenem Bekunden noch immer nicht gefunden, obwohl sie doch bereits in so manchem Dating-Format ihr Glück versucht hat.

"Ich finde es peinlich, auf was für Männer ich mich da eingelassen habe", gibt sie im Rückblick zerknirscht zu. "Auf genau die, die ich gar nicht will. Diese Unselbstbewussten, Eifersüchtigen, die Sätze sagen wie: So und so hat sich eine Frau zu benehmen. Ich war erschrocken, dass ich so was toleriert habe." Doch daraus habe sie gelernt: "Heute würde ich mich gar nicht mehr auf solche Typen einlassen, sondern direkt Tschüss sagen!"

Aber Moment! Jetzt sagen wir erst einmal: Hallo! Und zwar: Hallo im Dschungelcamp! Am Freitag ab 21.30 Uhr geht es los mit "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL und auf RTL+. Die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich sicher schon jetzt darauf, wenn Asoro dann "auch einfach mal anders" wird.