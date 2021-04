Mit dem ersten schwulen Dating-Format "Prince Charming" feierte TVNOW bereits Erfolge. Nun erhält die Show auch einen lesbischen Ableger. Die erste "Prinzessin", die in der Sendung auf die große Liebe hofft, heißt Irina Schlauch, ist 30 und Rechtsanwältin aus Köln.

Alle Single-Ladies aufgepasst! Jedenfalls die, die auf der Suche nach einer Frau sind. Mit "Princess Charming" bringt TVNOW im Frühjahr die erste lesbische Dating-Show an den Start. Dabei feiert die Sendung nicht nur in Deutschland Premiere, sondern weltweit.

Die Rolle der "Prinzessin", um die sich die insgesamt 20 Bewerberinnen dann balgen dürfen, ist bereits vergeben. Ihr Name: Irina Schlauch. "Ich bin Single und 30, es wird Zeit, dass die Traumfrau kommt!", gibt die 30-jährige Rechtsanwältin aus Köln die Marschrichtung schon einmal vor.

Coming-out mit 23

Ihre erste Beziehung habe sie mit 17 Jahren mit einem Mann erlebt, offenbart Schlauch im TVNOW-Interview. Danach sei sie jedoch nur noch mit Frauen zusammen gewesen. Ihr Coming-out habe sie mit 23 Jahren gehabt, plaudert sie weiter aus. Größere Probleme habe ihr dies nicht bereitet. "Ich bin sehr tolerant erzogen worden, insofern wusste ich, dass das für meine Familie kein Thema sein wird. Dafür bin ich sehr dankbar", erklärt sie. Auch sonst habe sie zu ihren Eltern und ihrer Zwillingsschwester ein sehr gutes Verhältnis.

"Es wird Zeit, dass die Traumfrau kommt!" (Foto: TVNOW / René Lohse)

Bei einer Frau achte sie vor allem auf den Charakter, aber auch auf Selbstbewusstsein und Humor, sagt Schlauch. In einer Beziehung seien ihr zudem Toleranz und Vertrauen besonders wichtig. Schlecht wäre es sicher auch nicht, wenn sich die Auserwählte auch für die Hobbys der "Prinzessin" begeistern könnte. So macht Schlauch zum Beispiel gern Sport, bei dem sie ein Brett unter den Füßen hat - von Snowboarden über Wakeboarden bis Surfen.

Ehre und Respekt

"Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich die erste 'Princess' sein darf. Ich habe großen Respekt, mich dieser Rolle zu stellen. Im Moment überwiegt aber die Vorfreude auf das, was kommt, und ich glaube, man muss da auch ein bisschen reinwachsen. Ich bin auf jeden Fall bereit!", fiebert Schlauch ihrer neuen Aufgabe entgegen.

"Für mich ist es selbstverständlich, eine Frau zu sein, die auf Frauen steht, aber für viele ist Homosexualität noch keine Normalität", geht die Kölnerin zudem auf die Bedeutung des Formats für sie ein. "Je öfter Diversität im TV und Streaming gezeigt wird, desto normaler wird es für die Menschen. Jede(r) sollte sich zeigen können, wie sie/er ist. Zudem gibt es auch Frauen, die noch nicht für sich akzeptieren können, dass sie auf Frauen stehen, und ich glaube schon, dass wir der einen oder anderen Frau ein bisschen Mut machen können, zu sich und der eigenen sexuellen Orientierung zu stehen", erklärt Schlauch weiter.

"Ich flirte gerne"

Und was wird ihre größte Herausforderung als "Princess"? "Alle Frauen in kurzer Zeit kennenzulernen, und auch den Frauen die Chance zu geben, mich kennenzulernen. Dass ich jemanden finde, der zu mir passt, ist die eine Sache, aber die Frauen müssen ja auch herausfinden können, ob ich zu ihnen passe", sagt Schlauch.

Um die passende Partnerin zu finden, kann sich die 30-Jährige durchaus eine zweigleisige Strategie vorstellen. "Ich flirte gerne und kann auch offensiv sein, wenn ich will. Ich mag es aber auch, wenn eine Frau so selbstbewusst ist, dass sie mir zeigen kann, dass sie mich gut findet. Ich glaube, ich werde genauso in der Rolle der Eroberin sein wie die anderen Frauen auch", erklärt Schlauch.

"Princess Charming" ist ein Ableger der schwulen Dating-Show "Prince Charming", die bislang in zwei Staffeln erfolgreich bei TVNOW zu sehen war. Anerkennung erfuhr die Sendung nicht nur durch die Zuschauer. 2020 wurde sie auch mit dem Grimme-Preis in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet.