Um sie haben die Macher des Dschungelcamps wirklich lange gebuhlt. Doch jedes Mal kassierten sie eine Absage. Jetzt aber ist es so weit: Anouschka Renzi packt ihre Koffer und ist bei der diesjährigen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit von der Partie.

Sage und schreibe 13 Mal hat sie abgesagt. Jetzt aber hat sich Anouschka Renzi doch einen Ruck gegeben - und für die Teilnahme am Dschungelcamp unterschrieben. Das gab RTL zwei Wochen vor Start der diesjährigen Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" offiziell bekannt.

Letztlich habe sie sich für die Reise ins Camp entschieden, "weil es mir inzwischen egal ist, was andere über mich denken oder sagen", sagt die 57-Jährige im RTL-Interview. Dabei sei es ihr Ziel, in der Show authentisch zu bleiben und keine Rolle zu spielen, so die Schauspielerin. "Ich bin ich", betont sie und ergänzt: "Ich gehöre nicht zu denen, die da als rheinische Frohnatur reingehen: Ich schaff das! Ich kann das! Egal was! Ich habe mir da nicht was ausgedacht dazu.“

Die Camp-Herausforderungen und Ekel-Prüfungen können Renzi offenbar nicht schrecken. "Ich hab Humor, ich nehme das alles nicht biederernst", versichert sie. Größere Sorgen scheint sie sich um die Hygiene-Situation zu machen. "Wäre schön, wenn sich die Männer vielleicht auch hinsetzen. Dass die nicht so im Kreis pullern und da alles voll ist. Ich finde das schrecklich", sagt sie an ihre männlichen Mitstreiter in der Show gerichtet.

"Nichts mit Blitzern"

Die (männlichen) Zuschauer sollten sich unterdessen keine Hoffnungen auf allzu intime Einblicke bei ihr machen. "Ich werde bestimmt nicht ganz Deutschland urteilen lassen, ob mein Hintern noch straff ist oder mein Bauch. Ich werde nichts erlauben mit Blitzern. Über das Alter bin ich hinaus", stellt Renzi vorab unmissverständlich klar.

Anouschka Renzi startete ihre Karriere als Schauspielerin in den 1980er-Jahren. Damals zog sie sich auch erstmals für den "Playboy" aus. Ein zweites Shooting für das Magazin erfolgte 2003. Schlagzeilen machte Renzi auch, als sie sich nach der Jahrtausendwende einen öffentlichen Schlagabtausch mit Komikerin Désirée Nick lieferte, die angebliche Schönheitsoperationen der Schauspielerin thematisiert hatte.

Privat war Renzi zweimal verheiratet. Sie ist Mutter einer Tochter und lebt aktuell mit ihrem Verlobten Marc Zabinski in Berlin.

Fünf Namen stehen fest

Renzi ist mittlerweile die fünfte Person, deren Teilnahme am Dschungelcamp in diesem Jahr offiziell bestätigt ist. Zu ihr gesellen sich auf jeden Fall auch Mode-Guru Harald Glööckler, Sänger Lucas Cordalis, Schauspielerin Tina Ruland und der Ex-"Bachelorette"-Teilnehmer Filip Pavlovic. Er hatte im vergangenen Jahr die "Dschungelshow" gewonnen, die in Hürth produziert wurde, da das reguläre Dschungelcamp aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.

Die Pandemie ist auch der Grund dafür, dass die Show in diesem Jahr erstmals ihre Zelte in Südafrika statt wie bisher in Australien aufschlägt. Unverändert bleibt aber selbstverständlich das aus Sonja Zietlow und Daniel Hartwich bestehende Moderationsduo. Und auch Camp-Arzt Dr. Bob hat den Flug nach Südafrika bereits angetreten.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wird ab 21. Januar um 21.30 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Das Finale ist für Samstag, 5. Februar, eingeplant. Am 6. Februar feiern die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Ende der Show noch einmal Wiedersehen. Die Sendung ist auch auf RTL+ abrufbar.