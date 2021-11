Am Freitag stand Drake gemeinsam mit Kollege Travis Scott auf der Bühne des Astroworld-Festivals in Houston, als es zu einer Massenpanik mit acht Toten und Hunderten Verletzten kam. Während Scott den Opfern seine Hilfe anbietet, äußert sich auch Drake erstmals zu dem Unglück.

Drake hat sich erstmals zu der Massenpanik beim Astroworld-Festival geäußert, bei dem acht Menschen starben und 300 weitere verletzt wurden. Ein betroffener Besucher hat den kanadischen Rapper und den Organisator Travis Scott verklagt. Er wirft den Musikern vor, das Publikum aufgehetzt zu haben.

Auf seinem Instagram-Account hat Drake nun eine Stellungnahme veröffentlicht: einen Text vor schwarzem Hintergrund. "Ich habe die letzten Tage damit verbracht, diese verheerende Tragödie zu verarbeiten", schreibt der Star. Es falle ihm schwer, ein Gefühl wie Trauer auf dieser Plattform auszudrücken, sähe es aber aktuell als einzige Möglichkeit.

"Mein Herz ist gebrochen für die Familien und Freunde derer, die ihr Leben verloren haben, und für jeden, der leidet. Ich werde weiterhin für sie alle beten und ihnen auf jede erdenkliche Weise zur Seite stehen", schreibt Drake weiter.

Kollege Travis Scott hatte sich bereits kurz nach der Tragödie zu Wort gemeldet. Bei Twitter schrieb er am Samstag: "In bin völlig am Boden zerstört, von dem, was letzte Nacht passiert ist." Inzwischen wurde bekannt, dass der 29-Jährige angeboten hat, sämtliche Beerdigungskosten zu übernehmen, die für die Familien der acht Todesopfer anfallen. Zudem will er sich auch um psychosoziale Betreuung für die Betroffenen kümmern. Jedem, der an dem Festival teilgenommen hat und über sein Trauma sprechen möchte, solle kostenlos Hilfe angebobten werden.

Das Unglück ereignete sich am Freitagabend in Houston im US-Bundesstaat Texas. Etwa 50.000 Menschen waren zu dem Festival gekommen, das den Veranstaltern zufolge ausverkauft war. Während des Auftritts der Rapper kam es vor der Bühne dann zu einem starken Gedränge. Es brach Panik aus, als Leute ohnmächtig wurden. Hunderte Menschen mussten in einem Feldhospital am Festivalgelände behandelt werden. Videos zeigen, wie Sanitäter bewusstlose Fans mitten im Publikum wiederbelebten, während das Konzert weiterging.