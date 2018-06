Unterhaltung

Nötigung mit PC aufgezeichnet: Drei weitere Frauen verklagen Weinstein

Harvey Weinstein muss sich aktuell wegen Vergewaltigung in zwei Fällen vor einem US-Gericht verantworten. Mit der Sammelklage von drei weiteren mutmaßlichen Opfern werden nun neue Vorwürfe gegen den ehemaligen Filmproduzenten laut.

Abseits der bereits durch ein Gericht in New York erfolgten Anklage gegen Harvey Weinstein ist eine neue Sammelklage gegen den ehemaligen Filmproduzenten eingereicht worden. Eine der drei weiteren Frauen gibt darin an, ebenfalls von dem 66-Jährigen vergewaltigt worden zu sein, nachdem sie im Jahr 2011 in seinem Büro eine Präsentation für eine Startup-Idee gehalten hatte.

Einem Bericht der US-amerikanischen Webseite "Variety" zufolge behauptet die betroffene Frau, Melissa Thompson, nach der Präsentation von Weinstein in dessen Hotelzimmer gelockt worden zu sein. Dort habe er sich schließlich an ihr vergangen. Zuvor habe er sie zudem unsittlich berührt. Mit dem Versprechen, dem Deal zuzustimmen, hatte er sie dann überredet, in sein Hotelzimmer mitzukommen. Was Weinstein juristisch das Genick brechen könnte: Angeblich wurden seine Übergriffe durch den Computer des vermeintlichen Opfers während der Präsentation aufgezeichnet.

Thompson soll diese Beweise im vergangenen Herbst an die Anwaltskanzlei eines gewissen Benjamin Brafman übergeben haben. Nichts ahnend, dass Weinstein zu dessen Klienten gehört. Sollten sich die Beschuldigungen als wahr herausstellen und Beweise absichtlich zurückgehalten worden sein, stünde damit wohl nicht nur Weinstein vor einer ungewissen Zukunft.

Die zwei weiteren Frauen der Sammelklage, die Schauspielerinnen Caitlin Dulany und Larissa Gomes, erheben ebenfalls schwere Vorwürfe. An Dulany habe sich Weinstein 1996 in Cannes gegen ihren Willen oral vergangen. Gomes habe der Filmmogul dagegen im Jahr 2000 dazu aufgefordert, ihre Brüste zu entblößen. Als sie sich weigerte, habe er gedroht, ihre Karriere zu zerstören.

Vor einem Gericht in New York muss sich Weinstein derzeit bereits wegen Vergewaltigung in zwei Fällen verantworten, bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 25 Jahre Haft.

Quelle: n-tv.de