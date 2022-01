Zwischen Filip und Tara will es derzeit im Dschungelcamp nicht so recht funken. Anders als bei Kim Gloss und Rocco Stark, die nach ihrer Teilnahme in der RTL-Show 2012 sogar ein Kind bekamen. Nun ist die mittlerweile 29-Jährige wieder schwanger - von ihrem neuen Lebenspartner.

Kim Gloss und ihr Ehemann Alexander Beliaikin erwarten das erste gemeinsame Kind. Das gab die ehemalige Reality-TV-Darstellerin auf ihrer Instagram-Seite bekannt. "Unsere Familie wächst", schreibt die 29-Jährige auf Englisch zu einem seitlich aufgenommenen Schwarz-Weiß-Foto des Paares, auf dem ihr Babybauch schon deutlich zu erkennen ist.

Für beide wird es das zweite Kind. Er brachte einen Sohn mit in die Ehe, sie ihre 2013 geborene Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung mit Rocco Stark. Gloss und der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht hatten sich erst im RTL-Dschungelcamp kennengelernt und dann ihre Schwangerschaft vom Sender begleiten lassen. So wurde ihr Kind als das berühmte "erste Dschungelbaby" bekannt.

Kim Gloss und ihr heutiger Ehemann lernten sich über ihre Kinder in einer Kita kennen, wie sie vor einigen Jahren ausplauderte. Die Verlobung gaben die beiden 2019 bekannt, im Sommer 2021 folgte schließlich die romantische Hochzeit in Rom.

Viele Glückwünsche

Unter dem Foto sind zahlreiche Glückwünsche zu lesen. Reality-TV-Stars und Influencerinnen wie Angelina Pannek gratulieren der kleinen Familie: "Awww, herzlichen Glückwunsch. Was für ein schönes Bild." Auch Reality-TV-Star Janine Pink, die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Jessica Haller und das ebenfalls derzeit schwangere Model Fiona Erdmann wünschen den werdenden Eltern alles Gute.

Die als Kim Debkowski zur Welt gekommene Gloss erlangte erste Popularität durch ihre Teilnahme an "Deutschland sucht den Superstar". In der siebten Staffel der Castingshow schaffte sie es 2010 bis auf den vierten Platz. Mit ihrem Faible für viel Schminke fiel sie jedoch auch als Paradiesvogel in der Sendung auf, was ihr in der Folge unter anderem die Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Jahr 2012 bescherte. Hier wurde sie hinter Brigitte Nielsen Vize-Dschungelkönigin.