Im August wird das erste Kind von Ed Sheeran und seiner Frau Cherry Seaborn ein Jahr alt. Und der Sänger ist offenbar auf den Geschmack gekommen, fühlt sich in der Vaterrolle wohl. Deswegen möchte er unbedingt noch weitere Kinder, wie er jetzt verrät.

Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn sind seit August 2020 Eltern einer kleinen Tochter. Und die Familienplanung im Hause Sheeran scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. Er wäre "super dankbar", wenn noch weitere Kinder hinzukämen, erklärte der Sänger nun - und denkt dabei offenbar vor allem an mehr Töchter: "Mädchen sind Jungen weit überlegen. Als Junge selbst habe ich das Gefühl, das sagen zu können", sagte der 30-Jährige in dem Podcast "Open House Party".

Der Sänger fügte hinzu, er sei "so glücklich", ein Kind zu haben, "und ich denke, dass ich mehr lieben würde". Sheeran empfinde es aber schon als großes Glück, seine Tochter zu haben. Wenn es mit weiterem Nachwuchs nicht klappe, sei er auch so glücklich. Lyra sei gerade damit beschäftigt, "einfach nur süß zu sein", schwärmte er, zu ihren jüngsten Meilensteinen gehörten "Krabbelversuche" und "Gebrabbel".

Mitglied im Eltern-Club

Sheeran erklärte zudem, dass er sich nun als Teil eines Clubs fühle, "in dem alle anderen Eltern sind und jeder sich versteht": "Wenn meine Mutter am Abend auf Lyra aufpasst, weil wir mit jemandem etwas trinken gehen, der auch Kinder hat, dann gibt es keinen Einwand, wenn wir sagen, dass wir jetzt heimgehen. Es kommt nur: 'Ja, klar, verstehe ich total.' "

Ende August 2020 gab Ed Sheeran die Geburt seiner ersten Tochter bei Instagram bekannt. Dazu postete er ein Foto, auf dem unter anderem eine Babydecke und Söckchen zu sehen waren. Das Kind selbst zeigte er allerdings bislang nicht. Dafür verriet er aber schon damals den vollständigen Namen seiner Tochter: Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. "Wir haben uns komplett in sie verliebt", schrieb er außerdem.

Auftritt vor britischer Nationalmannschaft

Musikalisch hingegen war es zuletzt etwas ruhiger um Sheeran, jetzt aber gab er unter anderem seinen Song "Bad Habbits" endlich mal wieder auf einer Bühne zum Besten, was bei Tiktok live übertragen wurde. Dabei handelte es sich um einen überraschenden Auftritt vor der britischen Fußballnationalmannschaft, der er im Teamquartier St. George's Park ein Ständchen brachte.

Laut "Telegraph" war Ed Sheerans Show eine von vielen Maßnahmen des Teamanagers Gareth Southgate, um den Spielern um Kapitän Harry Kane die wochenlange Isolation an Nicht-Spieltagen so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Three Lions treffen am heutigen Abend in London auf das DFB-Team.