Eddie Van Halen ist an Kehlkopfkrebs erkrankt. Das wurde kürzlich bekannt, er selbst erhielt die Diagnose allerdings bereits vor 20 Jahren. Seither wird er regelmäßig in Deutschland behandelt. Offenbar lässt er sich von der Krankheit nicht unterkriegen.

Eddie Van Halen, seines Zeichens Gitarrist der Hard-Rock-Band Van Halen, hat Kehlkopfkrebs. Für ihn selbst war das keine neue Nachricht, denn diese Diagnose erhielt der heute 64-Jährige bereits mit Mitte 40. Jetzt aber erfuhr dank des US-Promiportals TMZ auch die Öffentlichkeit davon.

Der gebürtige Niederländer lässt sich laut TMZ in Deutschland per Strahlentherapie behandeln. Ein Drittel seiner Zunge sollen ihm die Ärzte bereits im Jahr 2000 entfernt haben, heißt es weiter. Grund für die Erkrankung könnten Zigaretten gewesen sein, denn Van Halen war lange starker Raucher. Er selbst aber glaubt laut TMZ, dass die Gitarrenplättchen aus Metall Schuld an dem Dilemma seien. Die verwendete er früher und hatte sie ständig im Mund.

Wie TMZ jetzt - einige Tage nach der Bekanntmachung der Erkrankung - berichtet, lasse sich der Musiker vom Krebs nicht unterkriegen und lebe sein Rockstar-Leben weiter wie vor der Diagnose. So war er zum Beispiel am Montagabend bei einem Konzert der Progressive-Metal-Band Tool im Staples Center in Los Angeles. Insidern zufolge sei Van Halen alles andere als kränklich.

Eddie Van Halen gründete 1972 gemeinsam mit seinem Bruder Alex die Band Van Halen, deren Frontmann David Lee Roth ist. Von ihr stammen Hits wie "Jump" aus dem Jahr 1984 und das zwei Jahre später erschienene "Why Can't This Be Love".