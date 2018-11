Unterhaltung

Hilfe für Kalifornien: Eheleute West spenden 500.000 Dollar

Das Haus von Kim Kardashian und Kanye West steht zwar noch, viele andere Menschen in Südkalifornien aber haben ihr Heim verloren. Und noch immer ist kein Ende der Katastrophe in Sicht. Nun wollen die zwei mit einer Spende helfen.

Am Mittwochabend werden Kim Kardashian und Ehemann Kanye West bei Ellen DeGeneres zu Gast in der "TheEllenShow" sein. Zunächst soll es dort um Kardashians neue Kosmetiklinie "The Glam Bible" ihrer Firma KKW gehen, doch haben die zwei noch eine Überraschung in petto.

Nach dem ausreichenden Rühren der Werbetrommel für ihr Make-up wollen sie den Fokus auf das Thema lenken, das die Amerikaner gerade am meisten beschäftigt und in Atem hält: Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien, bei denen mindestens 81 Menschen ums Leben kamen, 700 werden noch immer vermisst. Mehr als 10.000 Häuser und 600 Quadratmeter Fläche haben die Flammen inzwischen zerstört.

Überraschung für Feuerwehrmann

West und Kardashian sollen - wie schon Miley Cyrus zuvor - 500.000 US-Dollar gespendet haben, berichtet das US-Promiportal TMZ. Bei Adidas, aber auch bei seinem eigenen Label Yeezy habe West das Geld zusammengesammelt. 200.000 Dollar gehen an den "Wildfire Relief Fund", weitere 200.000 an die "California Fire Foundation", heißt es. Außerdem soll ein Feuerwehrmann, der am Abend bei Ellen im Publikum sitzt, selbst sein Haus verlor aber viele Häuser seiner Nachbarn rettete, mit 100.000 US-Dollar überrascht werden.

Gerade erst hat Kanye West 150.000 US-Dollar an die schwangere Ehefrau eines Security-Mitarbeiters gespendet. Jemel Roberson war am 11. November von einem Polizisten erschossen worden, weil er ihn fälschlicherweise für einen Attentäter hielt. Roberson hatte sich kurz vor dem Ende seiner Schicht am frühen Morgen einem Amokläufer in den Weg gestellt, der in einer Bar um sich geschossen hatte. Er verfolgte den flüchtenden Schützen und hielt ihn am Boden fest, um auf die alarmierten Beamten zu warten. Die eintreffenden Polizisten eröffneten jedoch sofort das Feuer, Roberson wurde tödlich getroffen.

Quelle: n-tv.de