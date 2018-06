Unterhaltung

Die wirklich allerletzte Rose: Ein Bachelor ist unter der Haube

Was mühen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" nicht ab. Doch die Hochzeitsglocken haben für noch keines der Paare aus der Show geläutet. Stattdessen erreicht nun ein Rosenkavalier anderweitig den Hafen der Ehe.

Sorry, Ladys! Leonard Freier ist weg vom Markt. Der "Bachelor" des Jahres 2016 hat seiner Langzeitliebe Caona auf Schloss Wulkow bei Berlin das Jawort gegeben. Den Verlauf der Feier konnten hartgesottene Rosenkavalier-Anhänger(innen) seit dem Donnerstagmorgen mehr oder weniger in Echtzeit in den sozialen Medien verfolgen. So wurde eine Instagram-Story des 33-Jährigen regelmäßig mit neuesten Clips und Fotos von der Zeremonie gefüttert.

Freier und Caona waren bereits vor der Teilnahme des Berliners an der RTL-Kuppelshow rund sechs Jahre lang ein Paar. Die beiden haben zudem bereits eine gemeinsame Tochter. Nach ihrer vorübergehenden Trennung gab Freier als "Bachelor" seine letzte Rose der aus Itzehoe stammenden Leonie Sophia Pump. Doch die im Fernsehen geschmiedete Beziehung war nicht von Dauer. Schon kurz nach Ende der Dreharbeiten gingen Freier und Pump wieder getrennte Wege.

Verlobung im März

Stattdessen kam Freier erneut mit Caona zusammen. Anfang März dieses Jahres gab er die Verlobung mit der Mutter seines Kindes bekannt. Wo? Natürlich ebenfalls bei Instagram. Um ihre Hand angehalten hatte er während eines Ausflugs des Paares ins Pariser Disneyland. "Es gab einige Umwege in den letzten Jahren, das hat uns aber nie von unserem Ziel abgebracht", resümierte Freier die Liebes-Achterbahnfahrt mit seiner Auserwählten.

Zur Trauung, das geht aus der Instagram-Story hervor, erschien der Bräutigam in einem roten Anzug. Die Braut trug dagegen ein Kleid in klassischem Weiß mit langem Tüllschleier. Zu essen gab es herzhafte Waffeln, mit Bogenschießen konnten sich die Gäste die Zeit vertreiben, während Freier seine frisch gebackene Frau auf einer Blumenschaukel bespaßte. Bleibt also nur noch zu hoffen, dass die beiden auch in der Zukunft ihre Ehe schon schaukeln werden.

Quelle: n-tv.de