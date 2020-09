In diesem Jahr rappelt im "Sommerhaus der Stars" so richtig der Karton. Saufgelage, Spuck-Attacken, jede Menge Intrigen und einen Notarzteinsatz gab es schon zu sehen. Und den Auszug von zwei Paaren. Nun wirft ein weiteres Duo das Handtuch - freiwillig.

Woran liegt es nur? Daran, dass die beschauliche Unterkunft dieses Jahr nicht in Portugal, sondern im schönen Bocholt gelegen ist? Daran, dass den Bewohnern die vorangegangene Corona-Quarantäne zu Kopf gestiegen ist? Oder doch daran, dass es diesmal eine besonders explosive Mischung an B-, C- und Z-Prominenten ist? In jedem Fall: Im "Sommerhaus der Stars" 2020 fliegen regelrecht die Fetzen!

Der Alkohol-Absturz von "Auswanderer" Andreas Robens, die Beinahe-Prügelei und Spuck-Fehde zwischen Georgina Fleurs Freund Kubilay Özdemir und Ex-"Bachelor" Andrej Mangold oder der Knockout von Annemarie Eilfelds Herzblatt Tim Sandt durch Diana Herolds "Schatz" Michael Tomaschautzki - das sind nur einige der krassesten Höhepunkte der Show in diesem Jahr.

Hinzu kommen die nicht enden wollenden Intrigen zwischen den Bewohnern, die sich gegenseitig nicht das Schwarze unter den Fingernägeln zu gönnen scheinen. Zwei Opfer hat all dies schon gefordert: Reality-TV-Dauergast Fleur und ihr Kubilay räumten nach Intervention der übrigen "Sommerhaus"-Gäste das Feld. Ex-"Bullyparade"-Darstellerin Herold und ihr Michael wiederum wurden als erste via Nominierung ihrer Mitbewohner aus der Herberge katapultiert.

Tschüss und hallo!

Demnächst wird in der Sendung dann der womöglich ganz und gar freiwillige Auszug eines Paares zu sehen sein. Wie RTL noch vor der TV-Ausstrahlung der fünften Folge bekannt gab, haben die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Denise Kappés und Youtuber Henning Merten von sich aus das Handtuch geworfen. Warum? Das wird dann aber doch erst in der Sendung enthüllt.

Dafür wurde allerdings noch ein weiteres Geheimnis gelüftet. So dürfen sich die "Sommerhaus"-Bewohner gleichzeitig auf den Einzug eines ganz und gar frischen Paares freuen. Daniel Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihr Mann Peter geben sich die Ehre - und sorgen damit ebenfalls für Wirbel.

Die fünfte Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" ist bei RTL zu sehen und jederzeit auf TVNOW abrufbar.