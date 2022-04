Eigentlich sollte das eigene Zuhause ein sicherer Ort sein. Doch während Familie Beckham unbehelligt schläft, bricht jemand in ihr Londoner Anwesen ein. Sohn Cruz entdeckt noch in der Nacht erste Spuren des Täters, der offenbar Beute gemacht hat.

In die Londoner Villa von David und Victoria Beckham ist eingebrochen worden - während die Familie zu Hause war. Wie "TMZ" berichtet, hat sich der Einbruch schon letzten Monat ereignet, wurde aber erst jetzt bestätigt. Am Abend des 28. Februar sei demnach in das 47 Millionen Euro teure Anwesen in Kensington eingebrochen worden.

Die Polizei bestätigte, dass eine Reihe von Gegenständen als gestohlen gemeldet wurden. Laut "The Sun" waren darunter auch teure Designer- und Elektroartikel. Wie die Zeitung weiter berichtet, sollen sich zum Zeitpunkt des Einbruchs David Beckham, Victoria Beckham und die zehnjährige Tochter Harper in dem Haus befunden haben. Das Paar soll "erschüttert" sein, zitiert die "Sun" eine Quelle.

Der Einbruch soll demnach erst Sohn Cruz Beckham aufgefallen sein, als dieser spätabends heimgekommen ist. Den Berichten zufolge sah Cruz Glasscherben auf dem Boden des durchwühlten Gästezimmers. Zusammen mit seinem Vater durchsuchte er das Haus nach dem Täter. Der mutmaßliche Einbrecher war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon geflohen. Die Ermittlungen laufen.