Blick auf "The Royal Mews", die Stallungen beim Buckingham Palace.

Erneut gibt es in London einen Vorfall am Buckingham Palace. Ein 25-Jähriger soll über eine Mauer geklettert sein und einen verbotenen Bereich betreten haben. Erst im Mai war es zu einem aufsehenerregenden Fall an der Residenz des Königshauses gekommen.

Im "Royal Mews", den Reitställen der britischen Königsfamilie beim Buckingham Palast, wurde ein Mann festgenommen. Das berichtet unter anderem "Sky News". Die Londoner Polizei wurde demnach alarmiert - eine Person war offenbar eine Mauer hochgeklettert und hatte den "verbotenen Bereich" der Anlage betreten. Nach einer Durchsuchung konnte laut britischen Medienberichten ein 25-jähriger Mann von Polizisten vor den Stallungen, die an den Palastgarten angrenzen, festgenommen werden.

Scotland Yard erklärte "Sky News" zufolge: "Der Mann hat zu keinem Zeitpunkt den Buckingham Palast oder die Palastgärten betreten." Er sei wegen des unbefugten Betretens eines geschützten Geländes festgenommen worden. "Er wurde auf einer Londoner Polizeistation in Gewahrsam genommen, wo er bleibt", heißt es von der Behörde weiter. Der Buckingham Palast bestätigte dem Bericht zufolge, dass sich zu dem Zeitpunkt der Festnahme keine Mitglieder der königlichen Familie in der Residenz aufhielten.

"The Royal Mews" des Buckingham Palasts ist für Reisearrangements von König Charles III. und anderen Mitgliedern des königlichen Haushalts verantwortlich, von der Pferdekutsche bis zum Auto. Unter anderem die Gold State Coach steht dort. Die Kutsche wurde erstmals von König George III. (1738-1820) genutzt und ist bei jeder Krönung seit der von Wilhelm IV. (1765-1837) im Jahr 1831 zum Einsatz gekommen, auch im Mai 2023 bei Charles' Krönung.

Viele Vorfälle am Buckingham Palast

Im Buckingham Palast selbst gab es schon viele Vorfälle mit Eindringlingen und vergleichbarem. Der berühmteste war der Einbruch von Michael Fagan im Jahr 1982. Er hatte es bis ins Schlafzimmer von Queen Elizabeth II. (1926-2022) geschafft. Die Monarchin konnte fliehen und Hilfe holen. Fagan kam anschließend für einige Monate in eine psychiatrische Klinik.

Anfang Mai dieses Jahres wurde ein Mann mit einem Messer vor dem Buckingham-Palast festgenommen. Auch er kam in eine psychiatrische Einrichtung. Laut Polizei soll er Patronen über den Zaun des Palasts geworfen haben. Sogar sein Rucksack wurde aus Sicherheitsgründen gesprengt.