Sie ist Publikumsliebling bei "Let's Dance". Trotzdem legt Profitänzerin Ekaterina Leonova nach 2019 eine Pause bei der RTL-Show ein, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Nun aber ist sie zurück und macht der Konkurrenz schon mal eine Ansage.

"General Ekat ist zurück - mit neuer Energie, viel Motivation und ganz großem Herz an alle!" Bämm! Mit diesen Worten verkündet Ekaterina Leonova ihre Teilnahme an der 15. Staffel von "Let's Dance", die ab 18. Februar bei RTL zu sehen ist (auch auf RTL+ abrufbar). Vielen Fans der Show dürfte das Herz deshalb höher hüpfen.

Publikumsliebling Ekaterina "Ekat" Leonova wurde 1987 im russischen Wolgograd geboren. Die 29-Jährige tanzt bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr Standard und Latein. Ihr Abitur machte sie mit 1,0. Doch schon während ihrer Schulzeit begann sie auch eine Ausbildung zur Tanzpädagogin, die sie 2007 abschloss.

Ein Studium der Sozialpädagogik absolvierte Leonova ebenfalls noch in Russland - wieder mit 1,0. Nach ihrem Umzug nach Köln 2008 fuhr sie weiterhin zweigleisig. Einerseits hielt sie an ihrer sportlichen Karriere fest. Andererseits legte sie mit einem Studium der Betriebswirtschaftslehre noch eins drauf. 2014 hatte sie ihren Bachelor-Abschluss in der Tasche, 2018 den Master.

Drei Siege in Folge

Doch auch im Sport lieferte Leonova nach ihrem Umzug nach Deutschland an der Seite ihres damaligen Tanzpartners Paul Lorenz Höchstleistungen ab. Der große Durchbruch gelang den beiden im Jahr 2012: nach dem Gewinn des EU-Cup in den Standardtänzen und einem zweiten Platz in den lateinamerikanischen Tänzen folgte Ende des Jahres auch der Sieg im World Cup Standard in Malaysia. Damit etablierte sich das Duo an der Weltspitze des Tanzsports.

Die "Let's Dance"-Zuschauer kamen 2013 erstmals in den Genuss, Leonova als Profitänzerin zu erleben. An der Seite des jeweiligen Prominenten verließ sie von 2017 bis 2019 drei Mal in Folge als Gewinnerin die Show - mit Gil Ofarim (2017), Ingolf Lück (2018) und Pascal Hens (2019). Ein Weltrekord!

Danach war es für sie an der Zeit, erstmal eine "Let's Dance"-Pause einzulegen. So arbeitete sie zunächst im Qualitätsmanagement bei der RTL News GmbH in Köln, ehe sie 2021 nach München umzog, um hier als Marketing Communication Managerin für ein Unternehmen tätig zu sein.

Gestärkt aufs Parkett

Doch ein Leben ganz ohne "Let's Dance" ist dann eben doch nur halb so schön. Und so erklärt Leonava nun: "Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue, nach zwei Jahren wieder bei 'Let's Dance' mitzumachen." Für ihre Fans hat sie schließlich noch einen "witzigen Fakt" auf Lager: "Ich glaube, kein anderer Profi bei 'Let's Dance' verbringt so viel Zeit im Catering wie Ekat."

Na, dann kann sie doch mal gestärkt ihren vierten Sieg bei der Show in Angriff nehmen. Oder? Nur die 13 Promis, die nicht ihr zugeteilt werden und die anderen Profitänzerinnen und -tänzer in der Sendung dürften etwas dagegen haben.

Zu ihnen gehört auch Massimo Sinató, wie Leonova einer der Publikumslieblinge. Der 41-Jährige hatte im vergangenen Jahr bei "Let's Dance" pausiert, nachdem er mit seiner Frau Rebecca Mir ein Kind bekommen hatte. "Ich habe lange genug die Windeln gewechselt", sagt er nun im RTL-Interview angesichts seiner Rückkehr zu dem Format. Sinató hat die Show bislang zwei Mal gewonnen: 2010 mit Sophia Thomalla und 2020 mit Lili Paul-Roncalli. Auch er dürfte nichts gegen einen dritten Titel haben.