Ein Medienmogul auf Abwegen, ein Reality-TV-Sternchen, das sich für den "Playboy" entblößt und dafür Kritik erntet und eine Schlagerlegende, die mit 91 Jahren in den Hafen der Ehe schippert: Vip Vip, Hurra! Die Promi-Kolumne der Woche ist da.

"Die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig". Mit diesem Zitat von Springer-Boss Mathias Döpfner möchte ich gern diese Promi-Kolumne für die zweite April-Woche eröffnen. Sie sollen nämlich wissen, mit wem Sie es zu tun haben, wenn Sie den wöchentlichen Rückblick auf unsere Schönen und Reichen lesen. Mit einem Ossi. Jemand, der laut Döpfner, nur eines sein kann: Kommunist oder Faschist.

Es wundert mich sehr, dass vermeintlich intelligente Menschen mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch klischeehaft die Leute in "Ossis" und "Wessis" einteilen. Mehr noch: Nach Ansicht des polarisierenden Verlegers haben die "Ossis" auch keine Ahnung von Demokratie.

In einer Demokratie darf man glücklicherweise ganz offen seine Meinung über die geleakten Chats des Springer-Konzern-Chefs äußern, der - Leckomio! - tatsächlich Donald Trump als einen geeigneten Kandidaten für den Friedensnobelpreis sah. So schade, dass dieser mächtige Mann nicht irgendwo in Hollywood rumschlawinert. Man hätte ihm auf der Stelle sämtliche Himbeeren auf einmal verleihen und in der Laudatio fragen können, wie man es eigentlich hinkriegt, mit brennendem Dachstuhl ein ganzes Haus zu führen oder ob das vielleicht sogar eine der Grundvoraussetzungen sein muss.

Widmen wir uns schnell den schönen Promi-Themen dieser Woche. Eines davon: Eva Benetatou, die einst von Lisha "aus Berlin am Rhein" im "Sommerhaus der Stars" gemobbte Trash-TV-Kandidatin, hat sich für den "Playboy" ausgepellt. Die Nacktfotos gibt es natürlich exklusiv beim berühmten Männermagazin, aber auch auf Evas Instagram-Kanal, der hauptsächlich aus Bikini-Fotos besteht und darin, auf die Persönlichkeitsrechte ihres kleinen Sohnes zu pfeifen.

"Manchmal muss man auch weiter denken ..."

Pünktlich mit Erscheinen der neuen Playboy-Ausgabe äußert sich Benetatous damalige Mobberin und Mallorca-Auswanderin Lisha zu den Aufnahmen: "Als ich gefragt wurde, Lisha würdest du dich für den 'Playboy' ausziehen, war meine Antwort: Ich finde Nacktheit überhaupt nicht schlimm und die Bilder sehr ästhetisch, aber ich habe da einen Mann und meinen Vater, denen ich so was niemals antun würde. Manchmal muss man auch weiter denken, als nur an sich selbst und an das Geld dahinter!" Ergänzend fügt sie hinzu, dies sei "kein Diss", nur ihre Meinung: "Die wir damit verletzen können, müssen dann nämlich damit leben." Ja, das ist wahrlich eine ganz, ganz schwere Bürde, wenn eine selbstbestimmte Frau eine eigene Entscheidung trifft und sich auszieht, weil sie Lust drauf hat.

Wunderbare Neuigkeiten gibt es auch von einer Schlagerlegende. Freddy Quinn zeigt, dass man niemals zu alt für die Liebe ist. Mit nunmehr 91 Jahren auf dem Buckel will es Freddy noch einmal wissen und tritt vor den Traualtar. Seine Verlobte Rosi sei einst sein größter Fan gewesen. Nachdem der Entertainer aus Österreich und die 64-Jährige 30 Jahre lang befreundet sind und seit zehn Jahren ein Paar, wird der Mann, der mehr als 60 Millionen Tonträger verkauft hat, mit seiner Liebsten in den trauten Hafen der Ehe schippern. Einen zusätzlichen Grund für die Heirat liefert der "Junge, komm bald wieder"-Interpret auch gleich selbst: "Es ist einfach an der Zeit! Rosi wurde fälschlicherweise oft für meine Haushälterin gehalten. Das ist falsch: Sie ist meine Frau. Und ich ihr Mann."

Genau genommen könnte dies auch ein Zitat des französischen Präsidenten Emanuel Macron sein, nur mit dem Unterschied, dass seine Brigitte nicht für seine Haushälterin gehalten wurde, sondern bekannterweise seine Lehrerin war. Am 13. April feierte die Première Dame von Frankreich ihren 70. Geburtstag. Während es bei Männern nach wie vor kein Thema ist, eine Jüngere zu heiraten, entfacht der Altersunterschied der beiden ständig eine neue Debatte.

Breaking-Boulevard-News der Woche

Jetzt aber schnell noch die Breaking-Boulevard-News der Woche: Fürstin Charlene legte mit einem cremefarbenen Blazer einen eleganten Auftritt in Florenz hin, Verona Pooth posierte im hautengen Jumpsuit mit tiefem Dekolleté bei der Premiere des ABBA-Musicals "Mamma Mia!" in Hamburg und die "Hot oder Schrott"-Bekanntheit Uschi Hopf ist zum Auftakt der neuen Staffel "Kampf der Realitystars" komplett nackt in einen Pool gesprungen.

Wie bitte, Sie kennen die 81 Jahre alte Uschi nicht? Keine Panik, dafür gibt es ja unter anderem diese Kolumne! Und jetzt ein herzliches "F*** you" an alle "Haters" von Reality-TV-Moderatorin Cathy Hummels, die sich erneut freizügig im Netz zeigt. Die "sexy Lady" hat einfach "einige Facetten" in sich, "die alle ausgelebt werden wollen und müssen". Schon klar. Bis nächste Woche!