Mindestens einer von den beiden freut sich so richtig auf den Abend in der Wiener Staatsoper.

Elle Macpherson ist der diesjährige Stargast beim Wiener Opernball. Eine Entscheidung, die sie womöglich bereits bereut, denn schon im Vorfeld läuft nichts so richtig rund. Jetzt fällt die 54-Jährige auch noch von der Bühne.

Manchmal trifft man Entscheidungen im Leben, die man schon kurze Zeit später nicht mehr so richtig nachvollziehen kann. So könnte es auch Elle Macpherson gerade hinsichtlich ihrer Teilnahmen am Wiener Opernball gehen.

Irgendwie scheint das Ganze unter keinem guten Stern zu stehen für das inzwischen 54-jährige Supermodel, das mit seinem Stargast-Auftritt am Abend in die Fußstapfen von Damen wie Pamela Anderson, Paris Hilton, Goldie Hawn und Kim Kardashian tritt. Beim Pressetermin kam es jetzt zu einem neuerlichen Zwischenfall: "The Body" stürzte drei Stufen hinab von der Bühne.

"Alles okay"

Glücklicherweise unverletzt rappelte sich Macpherson wieder auf, sprach ein "Alles okay" in die Runde und nahm es mit Humor. Doch ist es nicht der erste unangenehme Zwischenfall. Als das Model kürzlich den Menü-Vorschlag für den Abend las, stieß der ihr sauer auf. Thunfisch-Bauch und Rinderfilet entsprechen eben so gar nicht dem Geschmack einer eingefleischten Veganerin.

Sie wolle sich gesund ernähren, und das vorgeschlagene Menü entspreche nicht ihren Anforderungen für gesunde Ernährung, teilte Gastgeber Richard "Mörtel" Lugner letzte Woche der Presse mit. Das Problem wurde aber selbstverständlich schnell behoben und für den Gast ein veganes Alternativ-Menü auf die Beine gestellt.

Gutes Omen für den Abend

Nun ist ja allgemein bekannt, dass eine pannenreiche Generalprobe ein gutes Omen für die Premiere ist. Eine gelungene Probe hingegen macht zumindest beim Theater Regisseure und Schauspieler eher nervös. Und überträgt man diesen Aberglaube auf den Opernball, stehen die Zeichen für ein gelungenes Fest doch ziemlich gut. Elle Macpherson wird beim Walzer also nicht über ihren Tanzpartner Lugner stolpern, und trotzdem gibt es bei 5000 Gästen sicherlich mehr als genug Gesprächsstoff.

Immerhin sitzt Altkanzler Gerhard Schröder mit seiner Gattin in der Loge des Mineralölkonzerns OMV. Außerdem steht Auma Obama, die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, auf der Gästeliste. Die kenianische Germanistin, Soziologin und Autorin ist nach Ansicht des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen "ein wichtiges Gesicht der Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen Europa und Afrika".

Eine einfache Eintrittskarte für den Wiener Opernball kostete übrigens 315 Euro. Für einen Platz an einem Tisch legte man noch einmal zwischen 210 und 1260 Euro oben drauf. Noch exklusiver geht es dann nur noch in einer Loge, die mit 13.000 Euro bis 23.600 Euro allerdings kein echtes Schnäppchen war.