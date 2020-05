Sängerin Ellie Goulding fastet regelmäßig. Ganze 40 Stunden verzichtet sie dann auf feste Nahrung. So will sie sich vor gesundheitlichen Problemen schützen. Sorgen müssen sich ihre Fans aber wohl trotzdem nicht um sie machen.

Sängerin Ellie Goulding schwört aufs Fasten. Dem britischen "Mirror" erzählte sie, dass sie bis zu 40 Stunden am Stück nichts isst. Stattdessen nimmt die Britin nur Flüssigkeit zu sich, darunter viel Wasser, Kaffee und Tee.

"Fasten ist sicher und nützlich, außer man ist Diabetiker oder hat andere gesundheitliche Probleme", erklärte die 33-Jährige der Zeitung. Sie selbst habe mit einer zwölfstündigen Fastenkur angefangen und sich bis zu 40 Stunden hochgearbeitet. Von Zeit zu Zeit zu fasten, sei "ein großartiger Weg, um dem Verdauungssystem eine Pause zu gönnen", so Goulding. Es helfe dabei, den Blutzuckerspiegel unter Kontrolle zu behalten und Entzündungen zu bekämpfen. Diese seien "die Mutter aller Gesundheitsprobleme".

Vom Arzt abgesegnet

Sorgen sollen sich ihre Fans nicht machen müssen, versicherte sie im Interview. Ihre Fastenmethode sei von einem Arzt abgesegnet und sie wende sie sehr sicher an. Wie genau? Indem sie "einen zielgerichteten nahrhaften Essenstag" vor und nach ihrer Extrem-Kur einlege. Dass sich die Mühe lohnt, zeigen die vielen Fotos der Musikerin auf ihrem Instagram-Account, auf denen sie immer wieder ihre gute Figur in wenig Kleidung in Szene setzt, so wie jetzt für ein Shooting der Zeitschrift "Glamour".

Zuletzt war es Adele, die mit einer Diät für Aufsehen sorgte, mit der sie 45 Kilogramm an Gewicht verlor. Sie setzte dafür auf die Sirtfood-Diät, bei der das Protein Sirtuin die Pfunde schnell purzeln lassen und zudem das Immunsystem stärken soll. Sirtuin ist ein Eiweiß und unterstützt den Aufbau von Muskeln und die Fettverbrennung. Dazu sollen Sirtuine dabei helfen, Stress abzubauen, dem Heißhunger vorzubeugen und den Alterungsprozess zu verlangsamen.