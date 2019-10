Der Sommer ist noch nicht vorbei - jedenfalls nicht bei Emily Ratajkowski. Das Model aalt sich unter der Sonne von Miami. Mal am Strand, mal am Pool, mal mit Hut, mal ohne, aber immer in Topform.

Sie kann vermutlich alles tragen. Vor allem aber trägt Emily Ratajkowski gern wenig. Bademode ist ihr Metier - oder eben auch ganz nackt. Doch weil sich nichts eben nicht so gut verkauft wie Bikinis & Co ist Ratajkowski Swimwear-Unternehmerin. Dankbarerweise führt sie ihre Modelle denn auch immer gleich selbst vor.

Derzeit etwa weilt Ratajkowski in Miami. Paparazzi-Fotos zeigen die 28-Jährige entspannt an einem Pool in Miami herumlungern. Gemeinsam mit einer Freundin fläzt sie auf einer gepolsterten Liege, genießt eine kühle Cola und ließt "The Rules Do Not Apply", die Biografie der US-amerikanischen Autorin Ariel Levy. Gelegentlich bewegt sich Ratajkowski ins Wasser, dann wird wieder herumgelegen. Was man eben so macht, wenn einem die Sonne auf den Kopf knallt.

Gegen die Hitze weiß Ratajkowski sich zu schützen. "Sie mag Hüte", erklärte sie jüngst über sich in einem Instagram-Post, auf dem sie mit Leopardenhut zu sehen ist. Das Model ist auch auf Paparazzi-Fotos zu sehen.

Bestes Bildmaterial

Das beste Bildmaterial für all diejenigen, die nicht genug bekommen können von ihrer brünetten Schönheit, liefert Ratajkowski allerdings selbst und zwar wie so oft via Instagram. Im Hintergrund sind die Palmen Floridas zu erkennen, doch wer achtet da noch drauf, wenn der Rest des Bildes Ratajkowski im Bikini zeigt. Marke? Die eigene, versteht sich.

Emily Ratajkowski wurde als Model mit ihrem Auftritt im Musikvideo zu Robin Thickes "Blurred Lines" bekannt. Mittlerweile arbeitet sie immer öfter auch als Schauspielerin und führt zudem ihr eigenes Unternehmen. Außerdem sorgt sie regelmäßig mit ihrem politischen Aktivismus für Wirbel.