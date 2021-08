Eigentlich sind Eminem und 50 Cent als Rapper bekannt. Aber auch in Sachen Film sind die zwei immer wieder umtriebig. Nun dreht 50 Cent eine Serie über die Detroiter Drogenmafia der 1980er-Jahre, und Kollege Eminem bekommt in dem Drama eine Gastrolle.

Eminem wird im neuen Drama von 50 Cent einen Gastauftritt haben. Wie "The Wrap" berichtet, soll der Rapper den Kriminellen White Boy Rick in einer der Episoden spielen."Ich fühle mich geehrt und danke meinem guten Freund Em dafür, dass er meiner neuen Serie 'BMF' unterstützt", teilte Curtis Jackson alias 50 Cent in einem Statement mit. "Wir könnten keine Serie in Detroit machen, ohne die Legende Eminem zu integrieren."

Rick Wershe Jr. alias White Boy Rick ist in der Hip-Hop-Szene eine Legende. Er war in seiner frühen Jugend ein FBI-Informant, als er als Teil einer Detroiter Gang Drogen und Waffen verkaufte. Mit 17 wurde er von den Bundesbehörden ausgesetzt, wegen Kokainbesitzes verhaftet und zu lebenslanger Haft verurteilt. Im Juni 2020 wurde er im Alter von 50 Jahren auf Bewährung entlassen.

Echter Drogenboss-Sohn spielt mit

"BMF", kurz für Black Mafia Family, erzählt die wahre Geschichte der Brüder Demetrius und Terry Flenory, die Ende der 1980er-Jahre ein Drogenhandel-Imperium aufgebaut haben. Neben Eminem, der seine Schauspielkünste schon in seinem eigenen Film "8 Mile" unter Beweis gestellt hat, spielen auch Rapper Snoop Dogg, Schauspieler Russell Hornsby und Serayah mit. Zudem wird die Rolle von Demetrius "Big Meech" Flenory von seinem echten Sohn Demetrius "Lil Meech" Flenory Jr. besetzt.

In Amerika soll die Fernsehserie im September 2021 auf Starz laufen, in Deutschland soll sie Ende September via Starzplay zu sehen sein.