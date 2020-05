Für Fans von Eminem gibt es nun einen ganz kurzen Draht direkt zu ihrem Idol. Der Rapper hat auf Twitter eine Telefonnummer veröffentlicht, unter der er persönlich zu erreichen sein soll. Allerdings erwartet er eher Kurznachrichten als Anrufe. Der Anlass ist ein besonderes Jubiläum.

Eminems bahnbrechende "The Marshall Mathers LP" feiert ihren 20. Geburtstag. Im Zuge des Jubiläums hat sich der Rapper eine außergewöhnliche Aktion ausgedacht. Auf Twitter hat er eine Telefonnummer veröffentlicht, unter der seine Fans ihm eine Kurznachricht senden können. "Schreibt mir, ich antworte auch", erklärt Eminem dazu und zitiert eine Zeile aus seinem Hit "Stan", der sich auch auf dem Album befindet.

Das Lied handelt von einem fiktiven, offensichtlich besessenen Fan, der Eminem kontaktiert. Der Rapper kommt in dem Lied nicht dazu, mehrere Briefe des Mannes rechtzeitig zu beantworten und die Situation zu entschärfen, bevor der Fan sich selbst und seine Freundin umbringt.

In dem Song schlägt Eminem in einem Antwortbrief unter anderem vor, dass Stan sich in psychologische Seelsorge begeben soll, bevor er bemerkt, dass in den Nachrichten wenige Wochen zuvor über die Tat eben jenes Fans berichtet worden war.

"Stans" sogar im englischen Wörterbuch

Die Fangemeinde von Eminem bezeichnet sich seit geraumer Zeit selbst oftmals als "Stans". Der Begriff findet sich seit wenigen Jahren sogar im Oxford English Dictionary als Beschreibung für einen besessenen Fan wieder. Ob der Rapper nun tatsächlich auf alle der sicherlich unzähligen Nachrichten persönlich antworten wird? Mal abwarten.

Der im November 2020 veröffentlichte Song "Stan" wurde weltweit ein Hit und eroberte in zahlreichen Ländern, darunter auch Deutschland die Spitze der Charts. In ihm ist neben Eminem auch die australische Sängerin Dido zu hören. Für "Stan" verwendete Eminem den Refrain des Dido-Songs "Thank You" als Sample.