Schon im Januar gibt es erste Gerüchte über eine Trennung von Danni Büchner und Ennesto Monté, doch sieht man die zwei kurz darauf wieder verliebt in den sozialen Medien. Nun aber macht Monté unmissverständlich klar, dass es zwischen ihm und Jens Büchners Witwe wirklich aus ist.

Immer wieder machten Gerüchte über eine Trennung von Danni Büchner und Ennesto Monté die Runde. Zunächst gelang es den beiden, die Zweifel der Fans an ihrer Liebe zu zerstreuen, doch in den letzten Tagen standen die Zeichen erneut auf Liebesaus. Das bestätigt Monté nun mit einer unmissverständlichen Nachricht.

In einem neuen Post bei Instagram schreibt der 46-Jährige zu einem Foto, auf dem er mit gepackten Taschen an seinem Auto steht: "Dannis und meine Beziehung ist gescheitert." Zuletzt hatte er in den sozialen Medien nur angedeutet, dass es mit der Witwe von Mallorca-Star Jens Büchner vorbei sein könnte. Monté erklärt nicht, was genau passiert ist und wer den Schlussstrich final gezogen hat, doch ist er sich sicher, bei wem die Fans die Schuld dafür suchen werden: "Jetzt werden sie alle wieder sagen und schreiben: Ennesto, das Arschloch. Ennesto, der Lügner. Ennesto, der Schürzenjäger. Und wisst ihr was: Macht doch (...). Aber nur wir und unsere Seelen wissen warum. Und das ist unsere Sache."

Weiter bittet er die Follower, nicht nur ihn selbst, sondern auch seine Ex-Freundin nicht mich Nachfragen zu behelligen. "Lasst sie in Ruhe und gebt meinetwegen mir die Schuld, wenn euch das guttut. Ich wusste, auf was ich mich einlasse und wie die Konsequenzen aussehen würden, wenn es nicht funktioniert." Was genau er damit meint, lässt er offen.

"Am Ende wird alles gut ..."

Danni Büchner hat sich zu den neuesten Entwicklungen noch nicht öffentlich geäußert. Sie schrieb lediglich wenige Stunden vor Montés Ankündigung: "Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut wird, ist es noch nicht das Ende … Keine Frau, kein Mann der Welt sollte sich für jemanden richten. Egal ob mehr Kurven, kein Sixpack oder eine Haarfarbe."

Bereits Anfang des Jahres thematisierte Monté bei Instagram eine Beziehungskrise des Paares. "Manchmal sind es die Blicke, die uns Hoffnung geben, weiterzumachen. Jedoch habe ich keine Lust, so zu tun, als wäre alles perfekt und wir total glücklich", schrieb er damals und löste damit Spekulationen über das Ende der Liebe aus. Im Gespräch mit RTL sagte er dazu allerdings: "Ich habe nicht gesagt, dass wir auseinander sind. Aber es ist eben nicht immer alles perfekt. Aber alle wollen immer nur sehen, dass man happy ist. Ich habe einfach gesagt, was ich denke. Probleme müssen wir selbst lösen." Etwas, das nun offenbar nicht mehr funktioniert hat.