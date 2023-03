Anfang des Jahres trennt sich Madonna von ihrem Freund. Seither ist sie offiziell Single. Nun soll die 64-Jährige den Boxtrainer ihrer Kinder daten. Er ist sechs Jahre älter als ihr Ex und lädt schon seit einiger Zeit gemeinsame Fotos in den sozialen Medien hoch.

Zuletzt machte Madonna mit einer traurigen Meldung Schlagzeilen, als sie sich erstmals öffentlich zum Tod ihres Bruders Anthony Ciccone äußerte. Der 66-Jährige war längere Zeit obdachlos und alkoholkrank. Laut Madonnas Schwager war er außerdem ein "schwieriger Charakter". Sie selbst bedankte sich bei ihm, musikalisch "die Weichen" für sie gelegt zu haben.

Nun gibt es aber zumindest aus ihrem Liebesleben wieder etwas Positives zu berichten: Die Queen of Pop soll frisch verliebt sein. Wie unter anderem die britische "Daily Mail" berichtet, trifft sich die 64-Jährige womöglich schon länger mit Josh Popper, einem professionellen Boxer.

Auf dem Instagram-Profil des 29-jährigen Sportlers tauchte Madonna bereits im Februar erstmals auf. Das Bild zeigt Popper nach einem erfolgreichen Kampf, Madonna umklammert in intimer Pose seinen Unterarm. Und auch auf einem Gruppenfoto vom selben Tag ist sie zu sehen. Etwa zur gleichen Zeit tauchten erste Gerüchte darüber auf, dass sie sich von ihrem 23-jährigen Freund, dem Model Andrew Darnell, getrennt habe. Laut "Daily Mail" lernten sie und Popper sich kennen, weil er einen ihrer Söhne trainiert.

Vom College-Football zum Box-Club

Josh Popper war 2016 als damals 22-Jähriger nach einer College-Football-Karriere zu einem Tryout des NFL-Teams Arizona Cardinals eingeladen worden. Heute aber betreibt er einen Box-Club in Manhattan. Vergangenes Jahr trat er zudem in einer Episode der US-Reality-TV-Serie "Summer House" auf, in der Singles einen Partner suchen.

Madonna steckt aktuell in den Vorbereitungen zu ihrer Jubiläumswelttournee, die sie auch für mehrere Konzerte nach Deutschland führt. Nach dem "schnellen Ausverkauf" der Shows in Köln am 15. November und in Berlin am 28. November und "aufgrund der überwältigenden Nachfrage" gibt es in beiden Städten Zusatzshows. Am 16. November spielt die 64-Jährige noch einmal in der Lanxess Arena in Köln und am 29. November einen weiteren Gig in der Mercedes-Benz Arena in Berlin.