Die Sonne scheint, das Sommerloch winkt und der Alltag ist noch immer nicht komplett von der Corona-Krise befreit. Langeweile droht. Da macht es Sinn, dass der Kardashian-Clan mal wieder für etwas Abwechslung sorgt. So bringen Kim Kardashian und Kiley Jenner das Blut und die Gemüter in Wallung.

Eigentlich ist Kylie Jenner gerade ganz gut beschäftigt. Schließlich bringt die Kosmetik-Koryphäe in diesen Tagen eine neue Kollektion gemeinsam mit ihrer Schwester Kendall auf den Markt. Die beiden haben dafür in den vergangenen Tagen schon kräftig die Werbetrommel gerührt. Doch Aufmerksamkeit kann man ja nie genug bekommen. Deshalb lenkt Kylie mit zwei neuen Posts schon wieder die Blicke auf ihre Instagram-Seite.

Zu sehen ist auf den beiden Bildern eigentlich gar nicht so viel - nur die 22-Jährige im Badezimmer, in lasziver Pose und mit einem Gucci-BH. Aber allein das reicht schon, um das Blut der Follower in Wallung zu bringen und für beide Fotos zusammen binnen zwölf Stunden weit über 13 Millionen Likes abzustauben.

Das weiß auch Jenner selbst. "Letzte Nacht", schrieb sie kurz und knapp zu der ersten Aufnahme. Als sie wenig später das zweite Foto hinterherschickte merkte sie an: "Zu gut. Das musste ich zwei Mal schießen."

Den Vogel abgeschossen

Apropos schießen. Auch Jenners Halbschwester Kim Kardashian befüllt derzeit ihren Instagram-Account wieder mit Hingucker-Fotos und -Videos. Allerdings hat sie dabei nach Meinung mancher Beobachter doch eher den Vogel abgeschossen.

Eine Fotoreihe, in der die 39-Jährige ihre ausladenden Rundungen zur Schau stellt, sorgte dabei noch nicht für überbordende Erregung. Richtig erhitzt wurden manche Gemüter dagegen von einem Clip, in dem sich Kardashian in einer heftigen Korsage präsentiert.

Das Video sei während eines Ausflugs zu einem Korsett-Experten in London entstanden, weiß Kardashian zu berichten. Sie habe ein entsprechendes Korsett bei der Met-Gala getragen, erinnert sich die Reality-TV-Darstellerin. Doch sei es ihr abhandengekommen. "Ich wollte es aber unbedingt für meine Sammlung erhalten, sodass ich nach London geflogen bin und mir ein weiteres habe machen lassen", schreibt Kardashian.

Für ihre Wespentaille erntet sie jedoch nicht nur Lob und Bewunderung. Viele Nutzer kritisieren auch den unnatürlichen Look und das Frauenbild, das mit der Aufnahme transportiert wird. Ob Kardashian das angesichts von mehr als 16 Millionen Aufrufen des Clips binnen rund 24 Stunden jedoch juckt, bleibt dahingestellt.